https://1prime.ru/20251008/azarov-863293133.html

Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров

Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров - 08.10.2025, ПРАЙМ

Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров

Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T16:35+0300

2025-10-08T16:35+0300

2025-10-08T16:35+0300

финансы

украина

запад

киев

николай азаров

сергей марченко

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/77141/73/771417364_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2a0b18639025a58d52ea6e6d97264a89.jpg

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров. "Без них (внешнего финансирования - ред.), сама (Украина не в состоянии продержаться) ни дня, это совершенно очевидно. Если три четверти дефицит бюджета, что это значит? Ни одного дня она не продержится... Она (Украина - ред.) зависит от внешних вливаний, и на Западе это понимают", - сказал Азаров. При этом, отметил он, при другом подходе украинская экономика покажет эффективность несмотря на трудности. Политик отметил, что способствовать восстановлению национальной экономики могут аграрная и промышленная сферы. "Аграрный комплекс очень сильный благодаря системой работе с этим комплексом, промышленный комплекс тоже очень сильный", - добавил он. В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Со своей стороны, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. При этом Киев продолжает рассчитывать на помощь зарубежных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

https://1prime.ru/20251008/ukraina-863283904.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, украина, запад, киев, николай азаров, сергей марченко, мвф