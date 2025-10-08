Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров - 08.10.2025
Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров
Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров - 08.10.2025, ПРАЙМ
Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров
Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T16:35+0300
2025-10-08T16:35+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров. "Без них (внешнего финансирования - ред.), сама (Украина не в состоянии продержаться) ни дня, это совершенно очевидно. Если три четверти дефицит бюджета, что это значит? Ни одного дня она не продержится... Она (Украина - ред.) зависит от внешних вливаний, и на Западе это понимают", - сказал Азаров. При этом, отметил он, при другом подходе украинская экономика покажет эффективность несмотря на трудности. Политик отметил, что способствовать восстановлению национальной экономики могут аграрная и промышленная сферы. "Аграрный комплекс очень сильный благодаря системой работе с этим комплексом, промышленный комплекс тоже очень сильный", - добавил он. В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Со своей стороны, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. При этом Киев продолжает рассчитывать на помощь зарубежных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
16:35 08.10.2025
 
Украина не продержится без внешнего финансирования, заявил Азаров

Азаров: Украина не продержится ни дня без внешнего финансирования

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров.
"Без них (внешнего финансирования - ред.), сама (Украина не в состоянии продержаться) ни дня, это совершенно очевидно. Если три четверти дефицит бюджета, что это значит? Ни одного дня она не продержится... Она (Украина - ред.) зависит от внешних вливаний, и на Западе это понимают", - сказал Азаров.
При этом, отметил он, при другом подходе украинская экономика покажет эффективность несмотря на трудности. Политик отметил, что способствовать восстановлению национальной экономики могут аграрная и промышленная сферы. "Аграрный комплекс очень сильный благодаря системой работе с этим комплексом, промышленный комплекс тоже очень сильный", - добавил он.
В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Со своей стороны, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. При этом Киев продолжает рассчитывать на помощь зарубежных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Финансы УКРАИНА ЗАПАД Киев Николай Азаров Сергей Марченко МВФ
 
 
