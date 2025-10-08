Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов рассказал о проектах с Белоруссией в энергетике и транспорте
2025-10-08T19:40+0300
2025-10-08T19:40+0300
экономика
россия
санкт-петербург
белоруссия
александр беглов
"герофарм"
биокад
https://cdnn.1prime.ru/img/84081/20/840812097_0:9:3119:1763_1920x0_80_0_0_71b033dcf599a45bdbdc2db4d469b29f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии успешно развивается в различных сферах, в настоящее время стороны вместе работают над проектами в экономике, энергетике, транспорте и медицине, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду в рамках XIV Петербургского международного газового форума Беглов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Обсуждались перспективы взаимодействия в различных областях экономики. "Доверительные отношения между лидерами наших стран определяют характер партнерства между Петербургом и братской Беларусью. Республика - один из ведущих торгово-экономических партнеров города на Неве. Наше сотрудничество успешно развивается в самых разных областях, от медицины до коммунального хозяйства. Реализуются многочисленные совместные проекты на благо петербуржцев и жителей Беларуси", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в июле этого года состоялся визит в Белоруссию официальной делегации Санкт-Петербурга, приуроченный к 25-летию установления партнерских связей между Петербургом и Минском. В частности, было достигнуто соглашение о продвижении совместной инициативы по созданию революционной клеточной вакцины от рака, объявлено о подписании государственного контракта на поставку в Северную столицу электробусов МАЗ большого класса. По словам губернатора, высокую оценку петербургских коммунальщиков получает уборочная техника белорусского производства. Закупаются ковшовые погрузчики и трактора с навесным оборудованием. Предприятия из Белоруссии всегда учитывают пожелания и рекомендации эксплуатирующих организаций Петербурга, вносят конструктивные изменения в производимую технику. Отмечается, что Беглов и Каранкевич отметили успешное взаимодействие в сфере производства лекарственных препаратов. Петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" реализует проект по локализации производства инсулина в Белоруссии. Компании "Биокад" министерство здравоохранения Республики Беларусь присвоило статус стратегического партнера.
санкт-петербург
белоруссия
россия, санкт-петербург, белоруссия, александр беглов, "герофарм", биокад
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Беглов, "Герофарм", Биокад
19:40 08.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии успешно развивается в различных сферах, в настоящее время стороны вместе работают над проектами в экономике, энергетике, транспорте и медицине, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду в рамках XIV Петербургского международного газового форума Беглов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Обсуждались перспективы взаимодействия в различных областях экономики.
"Доверительные отношения между лидерами наших стран определяют характер партнерства между Петербургом и братской Беларусью. Республика - один из ведущих торгово-экономических партнеров города на Неве. Наше сотрудничество успешно развивается в самых разных областях, от медицины до коммунального хозяйства. Реализуются многочисленные совместные проекты на благо петербуржцев и жителей Беларуси", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в июле этого года состоялся визит в Белоруссию официальной делегации Санкт-Петербурга, приуроченный к 25-летию установления партнерских связей между Петербургом и Минском. В частности, было достигнуто соглашение о продвижении совместной инициативы по созданию революционной клеточной вакцины от рака, объявлено о подписании государственного контракта на поставку в Северную столицу электробусов МАЗ большого класса.
По словам губернатора, высокую оценку петербургских коммунальщиков получает уборочная техника белорусского производства. Закупаются ковшовые погрузчики и трактора с навесным оборудованием. Предприятия из Белоруссии всегда учитывают пожелания и рекомендации эксплуатирующих организаций Петербурга, вносят конструктивные изменения в производимую технику.
Отмечается, что Беглов и Каранкевич отметили успешное взаимодействие в сфере производства лекарственных препаратов. Петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" реализует проект по локализации производства инсулина в Белоруссии. Компании "Биокад" министерство здравоохранения Республики Беларусь присвоило статус стратегического партнера.
