Беглов рассказал о проектах с Белоруссией в энергетике и транспорте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии успешно развивается в различных сферах, в настоящее время стороны вместе работают над проектами в экономике, энергетике, транспорте и медицине, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в среду в рамках XIV Петербургского международного газового форума Беглов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Обсуждались перспективы взаимодействия в различных областях экономики. "Доверительные отношения между лидерами наших стран определяют характер партнерства между Петербургом и братской Беларусью. Республика - один из ведущих торгово-экономических партнеров города на Неве. Наше сотрудничество успешно развивается в самых разных областях, от медицины до коммунального хозяйства. Реализуются многочисленные совместные проекты на благо петербуржцев и жителей Беларуси", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что в июле этого года состоялся визит в Белоруссию официальной делегации Санкт-Петербурга, приуроченный к 25-летию установления партнерских связей между Петербургом и Минском. В частности, было достигнуто соглашение о продвижении совместной инициативы по созданию революционной клеточной вакцины от рака, объявлено о подписании государственного контракта на поставку в Северную столицу электробусов МАЗ большого класса. По словам губернатора, высокую оценку петербургских коммунальщиков получает уборочная техника белорусского производства. Закупаются ковшовые погрузчики и трактора с навесным оборудованием. Предприятия из Белоруссии всегда учитывают пожелания и рекомендации эксплуатирующих организаций Петербурга, вносят конструктивные изменения в производимую технику. Отмечается, что Беглов и Каранкевич отметили успешное взаимодействие в сфере производства лекарственных препаратов. Петербургская фармацевтическая компания "Герофарм" реализует проект по локализации производства инсулина в Белоруссии. Компании "Биокад" министерство здравоохранения Республики Беларусь присвоило статус стратегического партнера.

