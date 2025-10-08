Новосибирская сеть АЗС приостановила продажу бензина АИ-92

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НОВОСИБИРСК, 8 окт – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. "В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - говорится в паблике сети АЗС "ВКонтакте". В компании отметили, что этот вид топлива в настоящее время отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска. По данным официального сайта компании, сеть АЗС "Прайм" насчитывает 27 АЗС в Новосибирске и Новосибирской области, включая заправки, работающие по договору франшизы. Компания была основана в 1994 году и ранее работала под брендом "АЗС-Синтез".
Экономика, Бизнес, НОВОСИБИРСК
09:29 08.10.2025
 
НОВОСИБИРСК, 8 окт – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.
"В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - говорится в паблике сети АЗС "ВКонтакте".
В компании отметили, что этот вид топлива в настоящее время отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.
По данным официального сайта компании, сеть АЗС "Прайм" насчитывает 27 АЗС в Новосибирске и Новосибирской области, включая заправки, работающие по договору франшизы. Компания была основана в 1994 году и ранее работала под брендом "АЗС-Синтез".
ФАС пытается не допустить роста цен на бензин выше уровня инфляции
Вчера, 15:30
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
