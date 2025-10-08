Новосибирская сеть АЗС приостановила продажу бензина АИ-92

https://1prime.ru/20251008/benzin-863275085.html

НОВОСИБИРСК, 8 окт – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в Новосибирске сетей АЗС "Прайм" объявила о приостановке продажи бензина АИ-92, сославшись на прекращение отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов. "В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - говорится в паблике сети АЗС "ВКонтакте". В компании отметили, что этот вид топлива в настоящее время отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска. По данным официального сайта компании, сеть АЗС "Прайм" насчитывает 27 АЗС в Новосибирске и Новосибирской области, включая заправки, работающие по договору франшизы. Компания была основана в 1994 году и ранее работала под брендом "АЗС-Синтез".

