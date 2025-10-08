Средние цены на бензин в России за неделю выросли на на 55 копеек

https://1prime.ru/20251008/benzin-863300486.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 29 сентября по 6 октября выросла на 0,86%, или на 55 копеек, до 64,33 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,43%, или на 31 копейку, до 72,94 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,79%, или на 50 копеек, до 63,78 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,6%, или на 43 копейки, до 72,63 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,96%, до 61,19 рубля за литр, Аи-95 - на 0,77%, до 66,41 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,64% - до 86,06 рубля. Общая инфляция в стране с 30 сентября по 6 октября составила 0,23%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 79 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Чечне - на 6,3%. Снижение цен на 1,7% было зафиксировано в Севастополе. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,6% и 0,5% соответственно. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в среду сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет. Нефтяники наращивают объемы производства, а логистические проблемы решаются властями в ручном режиме. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

