Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/biometriya-863277481.html
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта - 08.10.2025, ПРАЙМ
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:32+0300
2025-10-08T10:32+0300
финансы
банки
втб
нспк
ебс
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/25/829402535_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_cf6dfeb0f8cd75e400b6279b8e2e660c.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) и Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025. "В рамках Finopolis-2025 ВТБ одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что у бизнеса появится новый инструмент для избежания рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой. Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC, указали в кредитной организации. "Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в ЕБС и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251002/pulkovo-863064077.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/25/829402535_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_34588c49fd030d18b0fe214b2b81c66a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, втб, нспк, ебс, технологии
Финансы, Банки, ВТБ, НСПК, ЕБС, Технологии
10:32 08.10.2025
 
ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта

ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ по биометрии без паспорта

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Снятие биометрических данных. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) и Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.
"В рамках Finopolis-2025 ВТБ одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта", - говорится в сообщении.
ВТБ отмечает, что у бизнеса появится новый инструмент для избежания рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой.
Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC, указали в кредитной организации.
"Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в ЕБС и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Пулково запустит идентификацию пассажиров по биометрии
2 октября, 10:06
 
ФинансыБанкиВТБНСПКЕБСТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала