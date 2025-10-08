https://1prime.ru/20251008/biometriya-863277481.html

ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта

ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта - 08.10.2025, ПРАЙМ

ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта

ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T10:32+0300

2025-10-08T10:32+0300

2025-10-08T10:32+0300

финансы

банки

втб

нспк

ебс

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/25/829402535_0:204:2919:1845_1920x0_80_0_0_cf6dfeb0f8cd75e400b6279b8e2e660c.jpg

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) и Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025. "В рамках Finopolis-2025 ВТБ одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что у бизнеса появится новый инструмент для избежания рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой. Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC, указали в кредитной организации. "Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в ЕБС и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251002/pulkovo-863064077.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, втб, нспк, ебс, технологии