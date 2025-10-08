https://1prime.ru/20251008/biometriya-863277481.html
2025-10-08T10:32+0300
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) и Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025. "В рамках Finopolis-2025 ВТБ одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой Биометрической Системы, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта", - говорится в сообщении. ВТБ отмечает, что у бизнеса появится новый инструмент для избежания рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой. Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC, указали в кредитной организации. "Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в ЕБС и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ представил терминал по оплате товаров 18+ без паспорта, процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) и Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.
"В рамках Finopolis-2025 ВТБ
одним из первых на рынке продемонстрировал терминал, позволяющий достоверно подтверждать возраст покупателя по биометрии. Процесс проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК
и Единой Биометрической Системы, за счет чего от клиента не требуется предъявление паспорта", - говорится в сообщении.
ВТБ отмечает, что у бизнеса появится новый инструмент для избежания рисков, связанных с продажей несовершеннолетним товаров с возрастной маркировкой.
Новый терминал ВТБ, интегрированный с системами НСПК и ЕБС для подтверждения возраста, сохраняет возможность транзакций также всеми другими способами – при помощи биометрии, универсальным QR-кодом, "Волной", обычной пластиковой картой и с помощью NFC, указали в кредитной организации.
"Доступ к возможности оплатить ряд товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов всех российских банков, зарегистрировавшихся в ЕБС
и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше – запрос на проведение операции отклоняется. Все это занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.
