Биржи Австралии, Японии и Гонконга снижаются

Фондовые индексы Австралии, Японии и Гонконга в среду утром снижаются на фоне динамики сектора технологических компаний, свидетельствуют данные торгов | 08.10.2025

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии, Японии и Гонконга в среду утром снижаются на фоне динамики сектора технологических компаний, свидетельствуют данные торгов По состоянию на 7.52 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,24% - до 26 624 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,19%, до 8 939,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,29%, до 47 813,5 пункта. В среду торги в Китае и Южной Корее не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52% - до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI 2 октября поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта. На снижение гонконгского Hang Seng Index оказывает влияние динамика технологического сектора. Так, акции Alibaba дешевеют более чем на 3%, бумаги технологической Baidu - на 3,38%, Kuaishou Technology - на 2,74%. Акции японских технологических Fujifilm Holdings Corp. опускаются в цене на 2,49%, Tokyo Electron - на 2,81%, что также способствует снижению Nikkei 225.

