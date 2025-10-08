Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Австралии, Японии и Гонконга снижаются - 08.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Австралии, Японии и Гонконга снижаются
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии, Японии и Гонконга в среду утром снижаются на фоне динамики сектора технологических компаний, свидетельствуют данные торгов По состоянию на 7.52 мск гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,24% - до 26 624 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,19%, до 8 939,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,29%, до 47 813,5 пункта. В среду торги в Китае и Южной Корее не проводятся в связи с выходными днями. По итогам последних торгов, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52% - до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,44%, до 2 519,42 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI 2 октября поднялся на 2,7% - до 3 549,21 пункта. На снижение гонконгского Hang Seng Index оказывает влияние динамика технологического сектора. Так, акции Alibaba дешевеют более чем на 3%, бумаги технологической Baidu - на 3,38%, Kuaishou Technology - на 2,74%. Акции японских технологических Fujifilm Holdings Corp. опускаются в цене на 2,49%, Tokyo Electron - на 2,81%, что также способствует снижению Nikkei 225.
08:32 08.10.2025
 
© Unsplash/Wance PaleriКотировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Wance Paleri
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Мировые цены на нефть ускорили снижение
