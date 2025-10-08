Европейские биржи обновили рекордные показатели
Фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, обновив рекорды
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов среды, а также обновили рекордные показатели на фоне удорожания акций производителей стали и компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,69% - до 9 548,87 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 8 060,13 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 24 597,13 пункта.
В ходе торгов FTSE 100 обновил рекорд, установленный 3 октября, DAX обновил рекордный показатель, обозначенный 2 октября.
Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины до 50% с 25%. На этом фоне выросли в цене акции европейских производителей: немецкого ThyssenKrupp на 4,72%, ArcelorMittal - на 6,55%, Salzgitter AG - 3,03%.
Также заметный рост наблюдался и в банковском секторе Европы. В частности, бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank подорожали на 2,2%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,1%, банковского гиганта Barclays - на 1,07%.
В среду также были опубликованы данные об экономике Германии. Объем промышленного производства в стране в августе с учетом сезонных колебаний упал на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года, следует из опубликованных Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) данных.