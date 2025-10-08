Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские биржи обновили рекордные показатели - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/birzhi-863308225.html
Европейские биржи обновили рекордные показатели
Европейские биржи обновили рекордные показатели - 08.10.2025, ПРАЙМ
Европейские биржи обновили рекордные показатели
Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов среды, а также обновили рекордные показатели на фоне удорожания акций производителей стали и компаний... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T23:14+0300
2025-10-08T23:14+0300
экономика
рынок
индексы
европа
германия
dax
ес
thyssenkrupp
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75250/92/752509247_0:28:301:197_1920x0_80_0_0_9e9f36fb7608c51af1415ed05ea2caee.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов среды, а также обновили рекордные показатели на фоне удорожания акций производителей стали и компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,69% - до 9 548,87 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 8 060,13 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 24 597,13 пункта. В ходе торгов FTSE 100 обновил рекорд, установленный 3 октября, DAX обновил рекордный показатель, обозначенный 2 октября. Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины до 50% с 25%. На этом фоне выросли в цене акции европейских производителей: немецкого ThyssenKrupp на 4,72%, ArcelorMittal - на 6,55%, Salzgitter AG - 3,03%. Также заметный рост наблюдался и в банковском секторе Европы. В частности, бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank подорожали на 2,2%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,1%, банковского гиганта Barclays - на 1,07%. В среду также были опубликованы данные об экономике Германии. Объем промышленного производства в стране в августе с учетом сезонных колебаний упал на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года, следует из опубликованных Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) данных.
https://1prime.ru/20251008/gaz-863305016.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75250/92/752509247_0:0:299:224_1920x0_80_0_0_8ee3188a4b5a4bf9a847cd6a11a16add.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, германия, dax, ес, thyssenkrupp
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, ЕС, ThyssenKrupp
23:14 08.10.2025
 
Европейские биржи обновили рекордные показатели

Фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом, обновив рекорды

Биржа
Биржа
Биржа. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам торгов среды, а также обновили рекордные показатели на фоне удорожания акций производителей стали и компаний банковского сектора, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,69% - до 9 548,87 пункта, французский CAC 40 - на 1,07%, до 8 060,13 пункта, немецкий DAX - на 0,87%, до 24 597,13 пункта.
В ходе торгов FTSE 100 обновил рекорд, установленный 3 октября, DAX обновил рекордный показатель, обозначенный 2 октября.
Во вторник Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины до 50% с 25%. На этом фоне выросли в цене акции европейских производителей: немецкого ThyssenKrupp на 4,72%, ArcelorMittal - на 6,55%, Salzgitter AG - 3,03%.
Также заметный рост наблюдался и в банковском секторе Европы. В частности, бумаги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank подорожали на 2,2%, французской банковской группы Societe Generale - на 2,1%, банковского гиганта Barclays - на 1,07%.
В среду также были опубликованы данные об экономике Германии. Объем промышленного производства в стране в августе с учетом сезонных колебаний упал на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года, следует из опубликованных Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) данных.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Биржевые цены на газ в Европе упали на 2,2 процента
Вчера, 21:14
 
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯDAXЕСThyssenKrupp
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала