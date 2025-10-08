Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета

https://1prime.ru/20251008/byudzhet-863292290.html
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда на заседании в среду поддержал концепцию проекта закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", сенаторы проголосовали за это решение, передает корреспондент РИА Новости. "Комитет считает возможным поддержать в целом концепцию проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" с учетом изложенных замечаний и предложений", - говорится в заключении комитета. В частности, комитет СФ отмечает необходимость дальнейшего совершенствования системы предоставления межбюджетных трансфертов "с целью создания условий для наращивания экономического потенциала субъектов Российской Федерации исходя из стратегических принципов пространственного развития страны, в том числе с учетом необходимости развития опорных населенных пунктов".
Матвиенко рассказала о бюджете на 2026-2028 годы