"Дочка" Thales заявила, что над ее заводами летает все больше БПЛА

"Дочка" Thales заявила, что над ее заводами летает все больше БПЛА

2025-10-08T07:10+0300

2025-10-08T07:10+0300

2025-10-08T07:22+0300

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Бельгийская "дочка" французского военно-промышленного концерна Thales утверждает, что над ее заводами якобы летает всё больше БПЛА. "Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад... Мы обеспокоены", - заявил региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен в интервью изданию Politico. По словам Кеврена, компания приложила "огромные усилия" для установки систем обнаружения на своих объектах. Издание отмечает, что это происходит на фоне того, как компания стремится удвоить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч в течение следующих нескольких лет при наличии спроса. В ноябре 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что бельгийская "дочка" промышленного концерна Thales подписала меморандум о сотрудничестве в производстве ракет ПВО с украинской компанией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

