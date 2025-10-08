Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября - 08.10.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
Юрист объяснил, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября
МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. С 1 ноября 2025 года меняется порядок взыскания долгов с физических лиц. Какие долги можно будет списать без суда, а лишь на основании решения налогового органа, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов."Новый порядок коснётся в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию – 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса",- пояснил он.До вступления в силу Федерального закона № 448-ФЗ от 31.07.2023 кредитор должен был обратиться в суд с требованием взыскания долга и лишь после получения решения с исполнительным листом идти к приставам с требованием возврата денег.Теперь процедура упрощается. Если долг считается бесспорным (то есть факт его существования и сумма не вызывает сомнений), налоговый орган, используя данные Единого Налогового Счёта, направляет гражданину требование об оплате. Если оплаты не последует, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании долга и приставы начнут исполнительное производство.Гражданин получит уведомление от налоговых органов через личный кабинет на сервисе ФНС и на Госуслугах, а также заказное письмо по почте. А затем повисшая задолженность перейдет в юрисдикцию приставов, и они начнут процедуру внесудебного взыскания.Долг будет списываться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгметаллах и цифровых рублях, а при отрицательном балансе -за счёт имущества гражданина: автомобиля, квартиры, земельного участка. По закону задолженность не может взиматься с социальных выплат, а также превышать половину суммы поступлений на счёт.Новый механизм предусматривает возможность "возражения" налогоплательщика в случае его несогласия, напомнил Голощапов."Если гражданин подаст жалобу или заявление в свободной форме в течение тридцати рабочих дней до принятия решения о взыскании долга или в течение четырнадцати дней после, пока жалоба будет рассматриваться, процедура приостановится. В таком случае решение уже будет приниматься в зале суда", - заключил он.
02:02 08.10.2025
 
Юрист объяснил, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. С 1 ноября 2025 года меняется порядок взыскания долгов с физических лиц. Какие долги можно будет списать без суда, а лишь на основании решения налогового органа, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
"Новый порядок коснётся в первую очередь долгов, которые включаются в налоговую декларацию – 3 НДФЛ, транспортный, имущественный налоги, а также долгов по нотариальным сделкам: кредиты, займы или расписки, которые изначально были заверены у нотариуса",- пояснил он.
До вступления в силу Федерального закона № 448-ФЗ от 31.07.2023 кредитор должен был обратиться в суд с требованием взыскания долга и лишь после получения решения с исполнительным листом идти к приставам с требованием возврата денег.
Теперь процедура упрощается. Если долг считается бесспорным (то есть факт его существования и сумма не вызывает сомнений), налоговый орган, используя данные Единого Налогового Счёта, направляет гражданину требование об оплате. Если оплаты не последует, налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании долга и приставы начнут исполнительное производство.
Гражданин получит уведомление от налоговых органов через личный кабинет на сервисе ФНС и на Госуслугах, а также заказное письмо по почте. А затем повисшая задолженность перейдет в юрисдикцию приставов, и они начнут процедуру внесудебного взыскания.
Долг будет списываться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгметаллах и цифровых рублях, а при отрицательном балансе -за счёт имущества гражданина: автомобиля, квартиры, земельного участка. По закону задолженность не может взиматься с социальных выплат, а также превышать половину суммы поступлений на счёт.
Новый механизм предусматривает возможность "возражения" налогоплательщика в случае его несогласия, напомнил Голощапов.
"Если гражданин подаст жалобу или заявление в свободной форме в течение тридцати рабочих дней до принятия решения о взыскании долга или в течение четырнадцати дней после, пока жалоба будет рассматриваться, процедура приостановится. В таком случае решение уже будет приниматься в зале суда", - заключил он.
 
