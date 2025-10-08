Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы - 08.10.2025
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
19:57 08.10.2025
 
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы

Глава МВФ назвала растущие расходы на оборону самым большим вызовом для экономики Европы

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Наибольшим вызовом для экономики Европы в настоящее время являются растущие расходы на оборону на фоне конфликта на Украине, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Самый большой вызов для Европы - это находиться в той реальности, когда они вынуждены тратить больше на оборону", - заявила она на выступлении в Вашингтоне, комментируя сложности в европейской экономике.
По словам Георгиевой, конфликт на Украине приводит к значительным последствиям для государственных расходов в Европе. Глава фонда добавила, что европейские страны должны осознать неизбежные "жертвы" при адаптации к новой реальности.
