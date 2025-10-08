https://1prime.ru/20251008/ekonomika-863302222.html
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы - 08.10.2025, ПРАЙМ
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
Наибольшим вызовом для экономики Европы в настоящее время являются растущие расходы на оборону на фоне конфликта на Украине, заявила в среду
ВАШИНГТОН, 8 окт - ПРАЙМ. Наибольшим вызовом для экономики Европы в настоящее время являются растущие расходы на оборону на фоне конфликта на Украине, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Самый большой вызов для Европы - это находиться в той реальности, когда они вынуждены тратить больше на оборону", - заявила она на выступлении в Вашингтоне, комментируя сложности в европейской экономике. По словам Георгиевой, конфликт на Украине приводит к значительным последствиям для государственных расходов в Европе. Глава фонда добавила, что европейские страны должны осознать неизбежные "жертвы" при адаптации к новой реальности.
В МВФ назвали самый большой вызов для экономики Европы
Глава МВФ назвала растущие расходы на оборону самым большим вызовом для экономики Европы