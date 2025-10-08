Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока

https://1prime.ru/20251008/energetiki-863271710.html
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстановили энергоснабжение после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", которая лишила света пригород Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В 11.08 (4.08 мск) было зафиксировано аварийное отключение оборудования на ПС 110 киловольт "Чайка". В связи с этим без электроснабжения остались потребители в пригороде Владивостока. Причиной отключения и нарушения электроснабжения потребителей, как выяснили энергетики, стало попадание сороки в электрооборудование, что привело к повреждению секционного выключателя.
"В 13.10 (6.10 мск) электроснабжение полностью восстановлено. Все потребители запитаны. Электрооборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
