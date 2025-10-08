Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока - 08.10.2025
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока - 08.10.2025, ПРАЙМ
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока
Энергетики восстановили энергоснабжение после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", которая лишила света пригород Владивостока, сообщает... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T06:49+0300
2025-10-08T06:49+0300
энергетика
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863271710.jpg?1759895344
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстановили энергоснабжение после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", которая лишила света пригород Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. В 11.08 (4.08 мск) было зафиксировано аварийное отключение оборудования на ПС 110 киловольт "Чайка". В связи с этим без электроснабжения остались потребители в пригороде Владивостока. Причиной отключения и нарушения электроснабжения потребителей, как выяснили энергетики, стало попадание сороки в электрооборудование, что привело к повреждению секционного выключателя. "В 13.10 (6.10 мск) электроснабжение полностью восстановлено. Все потребители запитаны. Электрооборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
владивосток
владивосток
Энергетика, Владивосток
06:49 08.10.2025
 
Энергетики восстановили электроснабжение в пригороде Владивостока

Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстановили энергоснабжение после аварии на электрической подстанции 110 киловольт "Чайка", которая лишила света пригород Владивостока, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания.
В 11.08 (4.08 мск) было зафиксировано аварийное отключение оборудования на ПС 110 киловольт "Чайка". В связи с этим без электроснабжения остались потребители в пригороде Владивостока. Причиной отключения и нарушения электроснабжения потребителей, как выяснили энергетики, стало попадание сороки в электрооборудование, что привело к повреждению секционного выключателя.
"В 13.10 (6.10 мск) электроснабжение полностью восстановлено. Все потребители запитаны. Электрооборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаВладивосток
 
 
Заголовок открываемого материала