Евро дешевеет к доллару
Евро дешевеет к доллару на слабых данных из Германии
Денежные купюры евро и долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем уменьшается после публикации слабых промышленных данных из Германии, инвесторы ожидают выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.07 мск курс евро к доллару опускался до 1,1619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1655 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 152,75 иены со 151,97 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,29%, до 98,89 пункта.
Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленного производства в стране в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года.
Продолжает сдерживать евро и неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.
Рынки также ожидают публикации позднее в среду протокола сентябрьского заседания Федрезерва, по итогам той встречи регулятор впервые с конца прошлого года понизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке, что может отразиться на стоимости доллара.
Инвесторы также оценивают ситуацию в Японии. Так, Эцуро Хонда, экономический советник Санаэ Такаити, которую ранее избрали председателем Либерально-демократической партии Японии, на неделе рассказал агентству Блумберг, что считает "затруднительным" повышение ставки Банком Японии в октябре.
В то же время в США продолжается шатдаун. В Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
"Несмотря на продолжающуюся остановку работы правительства США, трейдеры, по иронии судьбы, рассматривают Штаты как страну с наименее угрожающей ситуацией", - рассказала агентству Блумберг глава отдела стратегии по Азии в Skandinaviska Enskilda Banken Евгения Фабон Викторино (Eugenia Fabon Victorino).