https://1prime.ru/20251008/evropa-863268876.html
В "Росконгрессе" рассказали о надвигающемся на Европу кризисе
В "Росконгрессе" рассказали о надвигающемся на Европу кризисе - 08.10.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о надвигающемся на Европу кризисе
Страны Европы в ближайшие годы могут столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему - особенно велики риски долгового кризиса во | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T02:17+0300
2025-10-08T02:17+0300
2025-10-08T02:33+0300
мировая экономика
экономика
газ
европа
франция
сша
мвф
ес
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863268876.jpg?1759879996
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны Европы в ближайшие годы могут столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему - особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости. "В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", - отмечается в докладе. По оценкам Международного валютного фонда, в течение последних 40 лет ни одна из крупных европейских стран не соблюдала так называемое правило Бона, напоминают авторы доклада. Согласно этому правилу, увеличение государственного долга в прошлом должно систематически компенсироваться за счет текущего и будущего профицита бюджета для стабилизации долга на определенном устойчивом уровне. МВФ отмечает наличие механизма стабилизации долга только в нескольких небольших государствах Европы. Но и в тех странах, где действуют такие механизмы, предполагаемая скорость приведения госдолга к устойчивому уровню является очень низкой. Потребовалось бы до 20 лет первичного профицита бюджета (без учета стоимости обслуживания долга), чтобы компенсировать долговые шоки, наблюдавшиеся в ходе мирового финансового кризиса или пандемии COVID‑19. "Помочь преодолеть долговую ловушку способно урезание расходов и увеличение доходов, но оба этих варианта затруднены для стран Евросоюза", - констатируют авторы доклада. Возможность увеличения доходов за счет налоговых поступлений ограничена и без того высоким уровнем налогов, который уже сейчас снижает стимулы к инвестициям и занятости. При таких уровнях налоговых ставок, как, например, во Франции, их дальнейшее повышение приведет не к увеличению налоговых поступлений, а к сокращению суммарных сборов. Потенциал экономического роста, за счет которого доходы могли бы возрасти, также ограничен, отмечают в "Росконгрессе". Усиление геоэкономической фрагментации и неопределенность во внутренней политике создают значительные риски для перспектив европейских экономик. Повышение пошлин США уже начало ослаблять внешний спрос.
европа
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, газ, европа, франция, сша, мвф, ес, росконгресс
Мировая экономика, Экономика, Газ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, США, МВФ, ЕС, Росконгресс
В "Росконгрессе" рассказали о надвигающемся на Европу кризисе
«Росконгресс»: Европа может столкнуться с долговыми кризисами в ближайшие годы
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны Европы в ближайшие годы могут столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему - особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости.
"В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", - отмечается в докладе.
По оценкам Международного валютного фонда, в течение последних 40 лет ни одна из крупных европейских стран не соблюдала так называемое правило Бона, напоминают авторы доклада. Согласно этому правилу, увеличение государственного долга в прошлом должно систематически компенсироваться за счет текущего и будущего профицита бюджета для стабилизации долга на определенном устойчивом уровне.
МВФ отмечает наличие механизма стабилизации долга только в нескольких небольших государствах Европы. Но и в тех странах, где действуют такие механизмы, предполагаемая скорость приведения госдолга к устойчивому уровню является очень низкой. Потребовалось бы до 20 лет первичного профицита бюджета (без учета стоимости обслуживания долга), чтобы компенсировать долговые шоки, наблюдавшиеся в ходе мирового финансового кризиса или пандемии COVID‑19.
"Помочь преодолеть долговую ловушку способно урезание расходов и увеличение доходов, но оба этих варианта затруднены для стран Евросоюза", - констатируют авторы доклада.
Возможность увеличения доходов за счет налоговых поступлений ограничена и без того высоким уровнем налогов, который уже сейчас снижает стимулы к инвестициям и занятости. При таких уровнях налоговых ставок, как, например, во Франции, их дальнейшее повышение приведет не к увеличению налоговых поступлений, а к сокращению суммарных сборов.
Потенциал экономического роста, за счет которого доходы могли бы возрасти, также ограничен, отмечают в "Росконгрессе". Усиление геоэкономической фрагментации и неопределенность во внутренней политике создают значительные риски для перспектив европейских экономик. Повышение пошлин США уже начало ослаблять внешний спрос.