В "Росконгрессе" рассказали о надвигающемся на Европу кризисе

2025-10-08T02:17+0300

2025-10-08T02:17+0300

2025-10-08T02:33+0300

мировая экономика

экономика

газ

европа

франция

сша

мвф

ес

росконгресс

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Страны Европы в ближайшие годы могут столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему - особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости. "В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", - отмечается в докладе. По оценкам Международного валютного фонда, в течение последних 40 лет ни одна из крупных европейских стран не соблюдала так называемое правило Бона, напоминают авторы доклада. Согласно этому правилу, увеличение государственного долга в прошлом должно систематически компенсироваться за счет текущего и будущего профицита бюджета для стабилизации долга на определенном устойчивом уровне. МВФ отмечает наличие механизма стабилизации долга только в нескольких небольших государствах Европы. Но и в тех странах, где действуют такие механизмы, предполагаемая скорость приведения госдолга к устойчивому уровню является очень низкой. Потребовалось бы до 20 лет первичного профицита бюджета (без учета стоимости обслуживания долга), чтобы компенсировать долговые шоки, наблюдавшиеся в ходе мирового финансового кризиса или пандемии COVID‑19. "Помочь преодолеть долговую ловушку способно урезание расходов и увеличение доходов, но оба этих варианта затруднены для стран Евросоюза", - констатируют авторы доклада. Возможность увеличения доходов за счет налоговых поступлений ограничена и без того высоким уровнем налогов, который уже сейчас снижает стимулы к инвестициям и занятости. При таких уровнях налоговых ставок, как, например, во Франции, их дальнейшее повышение приведет не к увеличению налоговых поступлений, а к сокращению суммарных сборов. Потенциал экономического роста, за счет которого доходы могли бы возрасти, также ограничен, отмечают в "Росконгрессе". Усиление геоэкономической фрагментации и неопределенность во внутренней политике создают значительные риски для перспектив европейских экономик. Повышение пошлин США уже начало ослаблять внешний спрос.

европа

франция

сша

2025

Новости

