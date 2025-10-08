Фадеев раскритиковал запрет курьерам-мусульманам перевозить алкоголь

https://1prime.ru/20251008/fadeev-863290150.html
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Запрет курьерам-мусульманам перевозить некоторые продукты, в том числе алкогольные напитки и свинину, противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Ранее совет улемов (ученых) Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) рассмотрел вопрос допустимости работы мусульман курьерами в сфере доставки и логистики и принял ряд решений по допустимости или запрету перевозимых грузов. Так, курьерам-мусульманам запрещено перевозить в том числе алкогольные напитки и свинину. "Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции. Во-первых, статья 14 Конституции РФ закрепляет принцип светского государства – это означает, в частности, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти", - отметил Фадеев, слова которого передаются в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, по словам главы Совета, решение ДУМ РФ создает искусственные барьеры для свободного перемещения товаров, закрепленного статье 8 Конституции. Также он отметил, что нарушается 37 статья, которая гарантирует свободу труда всем гражданам, достигшим соответствующего возраста. "В-четвертых, речь идет о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности, что запрещено статьей 19 Конституции РФ. В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни, что прямо запрещено статьей 29 Конституции РФ. Реализация заключения ДУМ РФ приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов", - заключил Фадеев.
