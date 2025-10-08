В Сириусе стартовал форум Finopolis
FINOPOLIS. Архивное фото
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий, передает корреспондент РИА Новости.
На пленарной дискуссии "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
ВТБ на своем стенде представил технологию оплаты парковок цифровыми рублями, используя smart contracts (умные контракты). Также на стенде банка можно получить коктейль, оплатив его ладонью с помощью технологии, разработанной совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ).
На стенде Т-Банка можно стать еще ближе к технологиям, подключив биометрию для оплаты покупок и для переводов через приложение. Также можно пройти задания и получить мерч банка за 1 рубль.
Альфа-банк на своей площадке может выдать или перевыпустить карту, нанеся на нее лазерную эксклюзивную гравировку, например с цитатами российского исполнителя Макана (Macan).
На стенде Совкомбанка можно узнать уровень ИИ-тревожности, пройдя тест и получить коктейль для ее снижения.
Стенд Россельхозбанка оформлен в виде коровы, в центре которого расположен ИИ-помощник RAISA, с помощью которого можно выявить свои хобби и предрасположенность к определенной профессии.