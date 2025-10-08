Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сириусе стартовал форум Finopolis - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/forum-863278548.html
В Сириусе стартовал форум Finopolis
В Сириусе стартовал форум Finopolis - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Сириусе стартовал форум Finopolis
Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T10:57+0300
2025-10-08T10:57+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
втб
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82993/01/829930103_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_aabf82fbd1afeaf6ce75b3467cb60dfd.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий, передает корреспондент РИА Новости. На пленарной дискуссии "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ВТБ на своем стенде представил технологию оплаты парковок цифровыми рублями, используя smart contracts (умные контракты). Также на стенде банка можно получить коктейль, оплатив его ладонью с помощью технологии, разработанной совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ). На стенде Т-Банка можно стать еще ближе к технологиям, подключив биометрию для оплаты покупок и для переводов через приложение. Также можно пройти задания и получить мерч банка за 1 рубль. Альфа-банк на своей площадке может выдать или перевыпустить карту, нанеся на нее лазерную эксклюзивную гравировку, например с цитатами российского исполнителя Макана (Macan). На стенде Совкомбанка можно узнать уровень ИИ-тревожности, пройдя тест и получить коктейль для ее снижения. Стенд Россельхозбанка оформлен в виде коровы, в центре которого расположен ИИ-помощник RAISA, с помощью которого можно выявить свои хобби и предрасположенность к определенной профессии.
https://1prime.ru/20251008/forum-861847132.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82993/01/829930103_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_99982b9d5573cc9e33c945ca12d9775c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россия, втб, альфа-банк
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, ВТБ, Альфа-банк
10:57 08.10.2025
 
В Сириусе стартовал форум Finopolis

В Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis

FINOPOLIS
FINOPOLIS
FINOPOLIS. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий, передает корреспондент РИА Новости.
На пленарной дискуссии "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
ВТБ на своем стенде представил технологию оплаты парковок цифровыми рублями, используя smart contracts (умные контракты). Также на стенде банка можно получить коктейль, оплатив его ладонью с помощью технологии, разработанной совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ).
На стенде Т-Банка можно стать еще ближе к технологиям, подключив биометрию для оплаты покупок и для переводов через приложение. Также можно пройти задания и получить мерч банка за 1 рубль.
Альфа-банк на своей площадке может выдать или перевыпустить карту, нанеся на нее лазерную эксклюзивную гравировку, например с цитатами российского исполнителя Макана (Macan).
На стенде Совкомбанка можно узнать уровень ИИ-тревожности, пройдя тест и получить коктейль для ее снижения.
Стенд Россельхозбанка оформлен в виде коровы, в центре которого расположен ИИ-помощник RAISA, с помощью которого можно выявить свои хобби и предрасположенность к определенной профессии.
Форум инновационных финансовых технологий Финополис
10:00
 
БанкиФинансыЭльвира Набиуллинабанк РоссияВТБАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала