https://1prime.ru/20251008/forum-863278548.html

В Сириусе стартовал форум Finopolis

В Сириусе стартовал форум Finopolis - 08.10.2025, ПРАЙМ

В Сириусе стартовал форум Finopolis

Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T10:57+0300

2025-10-08T10:57+0300

2025-10-08T10:57+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

банк россия

втб

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/img/82993/01/829930103_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_aabf82fbd1afeaf6ce75b3467cb60dfd.jpg

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сегодня в Сириусе стартовал форум инновационных финансовых технологий Finopolis - крупнейший российский форум Банка России, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых финансовых технологий, передает корреспондент РИА Новости. На пленарной дискуссии "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" модератором выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ВТБ на своем стенде представил технологию оплаты парковок цифровыми рублями, используя smart contracts (умные контракты). Также на стенде банка можно получить коктейль, оплатив его ладонью с помощью технологии, разработанной совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ). На стенде Т-Банка можно стать еще ближе к технологиям, подключив биометрию для оплаты покупок и для переводов через приложение. Также можно пройти задания и получить мерч банка за 1 рубль. Альфа-банк на своей площадке может выдать или перевыпустить карту, нанеся на нее лазерную эксклюзивную гравировку, например с цитатами российского исполнителя Макана (Macan). На стенде Совкомбанка можно узнать уровень ИИ-тревожности, пройдя тест и получить коктейль для ее снижения. Стенд Россельхозбанка оформлен в виде коровы, в центре которого расположен ИИ-помощник RAISA, с помощью которого можно выявить свои хобби и предрасположенность к определенной профессии.

https://1prime.ru/20251008/forum-861847132.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россия, втб, альфа-банк