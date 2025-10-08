Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики ожидают снижения промпроизводства в Германии в августе - 08.10.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают снижения промпроизводства в Германии в августе
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 1% в месячном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в среду, 8 октября, в 9.00 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Аналитики прогнозируют, что за неделю, завершившуюся 3 октября, запасы выросли на 2,25 миллиона баррелей, до 418,75 миллиона баррелей. В 21.00 мск Федеральная резервная система США выпустит протокол своего сентябрьского заседания, по итогам которого регулятор впервые с конца прошлого года понизил ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
промышленность, германия, сша
Экономика, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, США
08:15 08.10.2025
 
Аналитики ожидают снижения промпроизводства в Германии в августе

Промпроизводство в ФРГ в августе по прогнозу снизилось на процент к июлю

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 1% в месячном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в среду, 8 октября, в 9.00 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Аналитики прогнозируют, что за неделю, завершившуюся 3 октября, запасы выросли на 2,25 миллиона баррелей, до 418,75 миллиона баррелей.
В 21.00 мск Федеральная резервная система США выпустит протокол своего сентябрьского заседания, по итогам которого регулятор впервые с конца прошлого года понизил ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2025
Евро дешевеет к доллару на новостях из Германии
Вчера, 11:37
 
