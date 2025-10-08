https://1prime.ru/20251008/germaniya-863273098.html

Аналитики ожидают снижения промпроизводства в Германии в августе

2025-10-08T08:15+0300

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 1% в месячном выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в среду, 8 октября, в 9.00 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Аналитики прогнозируют, что за неделю, завершившуюся 3 октября, запасы выросли на 2,25 миллиона баррелей, до 418,75 миллиона баррелей. В 21.00 мск Федеральная резервная система США выпустит протокол своего сентябрьского заседания, по итогам которого регулятор впервые с конца прошлого года понизил ставку рефинансирования - на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25% годовых.

