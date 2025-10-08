https://1prime.ru/20251008/germaniya-863274642.html

Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента

2025-10-08T09:18+0300

2025-10-08T09:18+0300

2025-10-08T09:33+0300

экономика

промышленность

мировая экономика

германия

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только лишь на 1%.В годовом выражении промпроизводство в стране в августе сократилось на 3,9%. Месяцем ранее показатель вырос на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года.Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в августе снизилось на 5,6% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 9,6%, потребительских товаров - на 4,7%.

германия

