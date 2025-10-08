Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента - 08.10.2025
https://1prime.ru/20251008/germaniya-863274642.html
Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента
Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента - 08.10.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T09:18+0300
2025-10-08T09:33+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
германия
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только лишь на 1%.В годовом выражении промпроизводство в стране в августе сократилось на 3,9%. Месяцем ранее показатель вырос на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года.Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в августе снизилось на 5,6% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 9,6%, потребительских товаров - на 4,7%.
германия
промышленность, мировая экономика, германия
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
09:18 08.10.2025 (обновлено: 09:33 08.10.2025)
 
Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента

Промпроизводство в Германии в августе упало на 4,3 процента, сильнее прогноза

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя только лишь на 1%.
В годовом выражении промпроизводство в стране в августе сократилось на 3,9%. Месяцем ранее показатель вырос на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в августе снизилось на 5,6% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 9,6%, потребительских товаров - на 4,7%.
Владимир Путин
Германия и Франция утрачивают качество локомотивов экономики, заявил Путин
2 октября, 23:55
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯ
 
 
