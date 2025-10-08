https://1prime.ru/20251008/gref-863280816.html
Греф ожидает снижения прибыли банковского сектора
Греф ожидает снижения прибыли банковского сектора
2025-10-08T11:49+0300
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что совокупная прибыль банковского сектора в России по итогам текущего года будет ниже, чем по итогам прошлого - об этом он сказал в рамках пленарной сессии на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis-2025. "В этом году банковский сектор не заработает прибыль, как в прошлом году, даже близко", - сказал он.
