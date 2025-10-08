Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08.10.2025 Греф ожидает снижения прибыли банковского сектора
Греф ожидает снижения прибыли банковского сектора
2025-10-08T11:49+0300
2025-10-08T11:49+0300
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
банк россия
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что совокупная прибыль банковского сектора в России по итогам текущего года будет ниже, чем по итогам прошлого - об этом он сказал в рамках пленарной сессии на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis-2025. "В этом году банковский сектор не заработает прибыль, как в прошлом году, даже близко", - сказал он.
финансы, банки, герман греф, сбербанк, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк, банк Россия
11:49 08.10.2025
 
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что совокупная прибыль банковского сектора в России по итогам текущего года будет ниже, чем по итогам прошлого - об этом он сказал в рамках пленарной сессии на Форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis-2025.
"В этом году банковский сектор не заработает прибыль, как в прошлом году, даже близко", - сказал он.
Экономика Финансы Банки Герман Греф Сбербанк банк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала