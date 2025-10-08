https://1prime.ru/20251008/gref-863283138.html

Греф рассказал о сложности внедрения биометрических технологий

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. У Сбербанка нет уверенности, что оплата ладонью будет востребована, заявил глава "Сбера" Герман Греф. Сбербанк на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Finopolis представил терминал, который дает возможность оплаты с помощью биометрии ладони, запуск технологии планируется в 2026 году. "Мы в свое время ввели платеж ладошкой. Мы видели, что не пошло почему-то. Сейчас мы тоже сделали технологию, которая на том же самом терминале… Мы тоже, наверное, выведем, но нет уверенности, что для людей она будет востребована", - сказал глава банка на сессии форума. Он отметил, что технология биометрии развивается сложно. "Давайте возьмем технологию биометрия. Мы ее вывели на рынок. На сегодняшний день мы потратили десятки миллиардов рублей. И пока она сложно развивается, как и любая другая технология", - уточнил Греф. Он напомнил, как Сбербанк вводил первый онлайн-банк на рынок, P2P-транзакции. "Первые два-три года эксперимента это очень тяжело идет. Потом в какой-то момент времени происходит взрыв. Или не происходит. Вот здесь совершенно непонятно, как будет дальше. Мы не понимаем, будет ли это востребовано или нет", - добавил Греф. "Если бы я знал заранее, это выстрелит или не выстрелит, было бы легче жить", - сыронизировал глава "Сбера".

