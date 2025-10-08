https://1prime.ru/20251008/gref-863284526.html

Греф пожаловался на расплывчатые критерии мошенничества в УК

Греф пожаловался на расплывчатые критерии мошенничества в УК - 08.10.2025, ПРАЙМ

Греф пожаловался на расплывчатые критерии мошенничества в УК

Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на чрезмерно расплывчатые критерии хулиганства и мошенничества в Уголовном кодексе РФ, которые позволяют подвести под... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T12:37+0300

2025-10-08T12:37+0300

2025-10-08T12:37+0300

мошенничество

финансы

рф

герман греф

эльвира набиуллина

сбербанк

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861756099_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_e298358cf5938303b122edd292ed75b1.jpg

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на чрезмерно расплывчатые критерии хулиганства и мошенничества в Уголовном кодексе РФ, которые позволяют подвести под эти понятия все что угодно. На пленарной сессии инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила участникам обсудить критерии создания равноудаленной финансовой инфраструктуры. Равноудаленная инфраструктура - это инфраструктура, которая обеспечивает равный доступ к сервисам для всех участников рынка по единым стандартам и правилам. "Я сейчас не готов предложить конкретные критерии, просто это серьезная работа на самом деле. Нужно думать, нужно понимать те цели и полагания. Пока под эти критерии можно ввести все, что угодно", - ответил Греф. "У меня первая ассоциация, которая возникла, - это 206-я статья Уголовного кодекса. Там есть две статьи: это хулиганство и мошенничество. Критерии настолько расплывчатые, что почти все можно вменить", - провел параллели Греф. Он предупредил, что критерии равноудаленной инфраструктуры не должны быть слишком широкими, чтобы под них не попадали любые понятия. И главное условие - у регулятора должны быть ясные цели создания этой инфраструктуры.

https://1prime.ru/20251001/sobyanin--863038860.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, герман греф, эльвира набиуллина, сбербанк, банк россия