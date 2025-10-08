https://1prime.ru/20251008/gref-863284526.html
Греф пожаловался на расплывчатые критерии мошенничества в УК
2025-10-08T12:37+0300
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на чрезмерно расплывчатые критерии хулиганства и мошенничества в Уголовном кодексе РФ, которые позволяют подвести под эти понятия все что угодно. На пленарной сессии инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила участникам обсудить критерии создания равноудаленной финансовой инфраструктуры. Равноудаленная инфраструктура - это инфраструктура, которая обеспечивает равный доступ к сервисам для всех участников рынка по единым стандартам и правилам. "Я сейчас не готов предложить конкретные критерии, просто это серьезная работа на самом деле. Нужно думать, нужно понимать те цели и полагания. Пока под эти критерии можно ввести все, что угодно", - ответил Греф. "У меня первая ассоциация, которая возникла, - это 206-я статья Уголовного кодекса. Там есть две статьи: это хулиганство и мошенничество. Критерии настолько расплывчатые, что почти все можно вменить", - провел параллели Греф. Он предупредил, что критерии равноудаленной инфраструктуры не должны быть слишком широкими, чтобы под них не попадали любые понятия. И главное условие - у регулятора должны быть ясные цели создания этой инфраструктуры.
