Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек

08.10.2025

2025-10-08T12:58+0300

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения к нему, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума Банка России Finopolis. "Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы. Популярность сервиса очень высокая", - сказал он. Глава "Сбера" отметил, что за первую неделю запуска сервис подключили 1,6 миллиона человек, сейчас им пользуются "уже более 2,5 миллиона человек". "Клиенты совершили более 20,5 миллиона транзакций по картам "Сбера", оборот составил более 15 миллиардов рублей", - подытожил банкир. Сбербанк в конце августа запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth.

