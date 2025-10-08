https://1prime.ru/20251008/gref-863285878.html
Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек
Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек - 08.10.2025, ПРАЙМ
Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек
Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T12:58+0300
2025-10-08T12:58+0300
2025-10-08T12:58+0300
экономика
банки
технологии
финансы
герман греф
сбербанк
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения к нему, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума Банка России Finopolis. "Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы. Популярность сервиса очень высокая", - сказал он. Глава "Сбера" отметил, что за первую неделю запуска сервис подключили 1,6 миллиона человек, сейчас им пользуются "уже более 2,5 миллиона человек". "Клиенты совершили более 20,5 миллиона транзакций по картам "Сбера", оборот составил более 15 миллиардов рублей", - подытожил банкир. Сбербанк в конце августа запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth.
https://1prime.ru/20251008/qr-kod-863278166.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, технологии, финансы, герман греф, сбербанк, банк россия
Экономика, Банки, Технологии, Финансы, Герман Греф, Сбербанк, банк Россия
Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек
Сервисом бесконтактной оплаты "Вжух" от Сбера пользуются уже 2,5 млн человек
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения к нему, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума Банка России Finopolis.
"Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы. Популярность сервиса очень высокая", - сказал он.
Глава "Сбера" отметил, что за первую неделю запуска сервис подключили 1,6 миллиона человек, сейчас им пользуются "уже более 2,5 миллиона человек".
"Клиенты совершили более 20,5 миллиона транзакций по картам "Сбера", оборот составил более 15 миллиардов рублей", - подытожил банкир.
Сбербанк
в конце августа запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth.
НСПК представила персональный QR-код для оплаты