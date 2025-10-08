Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервисом "Вжух" от Сбербанка пользуются уже 2,5 миллиона человек
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения к нему, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума Банка России Finopolis. "Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы. Популярность сервиса очень высокая", - сказал он. Глава "Сбера" отметил, что за первую неделю запуска сервис подключили 1,6 миллиона человек, сейчас им пользуются "уже более 2,5 миллиона человек". "Клиенты совершили более 20,5 миллиона транзакций по картам "Сбера", оборот составил более 15 миллиардов рублей", - подытожил банкир. Сбербанк в конце августа запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth.
банки, технологии, финансы, герман греф, сбербанк, банк россия
Экономика, Банки, Технологии, Финансы, Герман Греф, Сбербанк, банк Россия
12:58 08.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сервисом бесконтактной оплаты покупок через iPhone "Вжух" от Сбербанка пользуются уже более 2,5 миллиона человек, также уже 30 банков обратились для подключения к нему, сообщил журналистам глава "Сбера" Герман Греф в кулуарах форума Банка России Finopolis.
"Вжух" доступен абсолютно всему рынку: уже 30 банков обратились к нам и ожидают подключения. Подключение идет на прозрачных и рыночных условиях. Сервис можно интегрировать также в POS-терминалы. Популярность сервиса очень высокая", - сказал он.
Глава "Сбера" отметил, что за первую неделю запуска сервис подключили 1,6 миллиона человек, сейчас им пользуются "уже более 2,5 миллиона человек".
"Клиенты совершили более 20,5 миллиона транзакций по картам "Сбера", оборот составил более 15 миллиардов рублей", - подытожил банкир.
Сбербанк в конце августа запустил бесконтактную оплату покупок через iPhone с новой технологией "Вжух" на базе Bluetooth.
