"Сбер" готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД - 08.10.2025
"Сбер" готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД
Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что банк готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД. | 08.10.2025
2025-10-08T13:00+0300
2025-10-08T13:00+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
герман греф
максут шадаев
банк россия
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что банк готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД. На пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis возникла дискуссия о взыскании платы за доступ банков к государственным сервисам. В частности, глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что многие банки, получая бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД, берут за это комиссию с клиентов. "Мы готовы отказаться от комиссии", - сказал Греф.
банки, финансы, бизнес, герман греф, максут шадаев, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Герман Греф, Максут Шадаев, банк Россия
13:00 08.10.2025
 
"Сбер" готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД

Греф заявил о готовности "Сбера" отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМобильный офис Сбербанка
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что банк готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД.
На пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis возникла дискуссия о взыскании платы за доступ банков к государственным сервисам.
В частности, глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что многие банки, получая бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД, берут за это комиссию с клиентов.
"Мы готовы отказаться от комиссии", - сказал Греф.
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Греф рассказал о сложности внедрения биометрических технологий
12:03
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесГерман ГрефМаксут Шадаевбанк Россия
 
 
