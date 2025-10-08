https://1prime.ru/20251008/gref-863286143.html
"Сбер" готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД
"Сбер" готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Глава "Сбера" Герман Греф заявил, что банк готов отказаться от комиссий за уплату штрафов ГИБДД. На пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis возникла дискуссия о взыскании платы за доступ банков к государственным сервисам. В частности, глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что многие банки, получая бесплатный доступ к сервисам уплаты штрафов ГИБДД, берут за это комиссию с клиентов. "Мы готовы отказаться от комиссии", - сказал Греф.
