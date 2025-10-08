https://1prime.ru/20251008/indiya-863271988.html

В США раскрыли, как Стармер попал ловушку из-за поздравления Моди Путину

2025-10-08T07:07+0300

мировая экономика

общество

индия

великобритания

владимир путин

нарендра моди

кир стармер

bloomberg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свое теплое поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, что произошло буквально незадолго до визита Кира Стармера и вызвало неловкость у главы правительства Великобритании, сообщает Bloomberg. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый", — отмечено в статье. На пресс-конференции Стармер избегал четкого ответа на вопрос о телефонном звонке Моди Путину, неудачно пытаясь шутить. "Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения", — заявил он. Агентство подчеркивает, что визит Кира Стармера является первым посещением индийского премьера британским лидером с 2016 года. Накануне Моди в социальной сети X поздравил Путина с днем рождения и выразил признательность за его усилия в укреплении партнерских отношений между странами. В телефонном разговоре с российским президентом, Моди сердечно поздравил его с 73-летием и пожелал крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Кроме того, он выразил ожидание от предстоящей встречи с Путиным на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.

индия

великобритания

2025

