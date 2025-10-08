В США раскрыли, как Стармер попал ловушку из-за поздравления Моди Путину
Bloomberg: поздравление Моди Путину с днем рождения смутило Стармера
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свое теплое поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, что произошло буквально незадолго до визита Кира Стармера и вызвало неловкость у главы правительства Великобритании, сообщает Bloomberg.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый", — отмечено в статье.
На пресс-конференции Стармер избегал четкого ответа на вопрос о телефонном звонке Моди Путину, неудачно пытаясь шутить.
"Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения", — заявил он.
Агентство подчеркивает, что визит Кира Стармера является первым посещением индийского премьера британским лидером с 2016 года.
Накануне Моди в социальной сети X поздравил Путина с днем рождения и выразил признательность за его усилия в укреплении партнерских отношений между странами. В телефонном разговоре с российским президентом, Моди сердечно поздравил его с 73-летием и пожелал крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. Кроме того, он выразил ожидание от предстоящей встречи с Путиным на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.