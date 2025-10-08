https://1prime.ru/20251008/inoagent-863269939.html

Лазареву признали иноагентом

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы уголовного дела, узнало РИА Новости. Пресненский суд Москвы 7 октября в совокупности с предыдущим приговором заочно назначил Лазаревой наказание в виде лишения свободы на 7 лет по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства. Как указано в материалах, Лазарева знает, что включена в реестр иностранных агентов, она сообщала об этом статусе в публикациях в Telegram, обеспечивала явку своего представителя на рассмотрения административных протоколов, составленных за нарушение иноагентского закона, а назначенные штрафы были частично оплачены. Лазарева ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Телеведущая объявлена в международный розыск.

