Лазареву признали иноагентом
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом) известно, что она была включена в реестр иноагентов, свидетельствуют озвученные в суде материалы уголовного дела, узнало РИА Новости.
Пресненский суд Москвы 7 октября в совокупности с предыдущим приговором заочно назначил Лазаревой наказание в виде лишения свободы на 7 лет по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Как указано в материалах, Лазарева знает, что включена в реестр иностранных агентов, она сообщала об этом статусе в публикациях в Telegram, обеспечивала явку своего представителя на рассмотрения административных протоколов, составленных за нарушение иноагентского закона, а назначенные штрафы были частично оплачены.
Лазарева ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
