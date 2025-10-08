Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/inoagent-863301669.html
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой - 08.10.2025, ПРАЙМ
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой
возможно, передал загородную недвижимость с бомбоубежищем в Рузском районе на имя своей жены, сообщает RT. | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:41+0300
2025-10-08T19:41+0300
россия
московская область
сша
rt
росреестр
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/34/840203480_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_adfe59c5f46db09e08d46aef335093b0.jpg
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основатель музыкальной группы "Ногу свело!" Максим Покровский*, возможно, передал загородную недвижимость с бомбоубежищем в Рузском районе на имя своей жены, сообщает RT. "В январе 2024 года было зафиксировано изменение собственника недвижимости по условиям брачного контракта. Таким образом, артист может пытаться защитить свои активы от действия закона об иностранных агентах", — сообщается в статье. По информации, певец приобрел участок земли в 2002 году. Позже, согласно сведениям Росреестра, там были возведены постройки. RT уточняет, что ранее на месте элитной застройки находилась военная база, от которой Покровскому* досталось бомбоубежище. В марте 2023 года Минюст внес Покровского* в список иностранных агентов. Он пытался оспорить это решение в Верховном суде, но все обращения были отклонены. Как было представлено в судебных материалах, музыкант ведет политическую деятельность и распространял материалы антироссийского характера, включая материалы от СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов. Несколько лет назад Покровский* переехал жить в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://1prime.ru/20250925/inoagenty-862764044.html
https://1prime.ru/20250929/minfin--862950396.html
московская область
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84020/34/840203480_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_d4e0f2c3d85d68da12e67b0504bd9186.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, московская область, сша, rt, росреестр, верховный суд
РОССИЯ, Московская область, США, RT, Росреестр, Верховный суд
19:41 08.10.2025
 
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой

У иноагента Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем в Подмосковье.

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСолист группы "Ногу Свело" Максим Покровский
Солист группы Ногу Свело Максим Покровский - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основатель музыкальной группы "Ногу свело!" Максим Покровский*, возможно, передал загородную недвижимость с бомбоубежищем в Рузском районе на имя своей жены, сообщает RT.
"В январе 2024 года было зафиксировано изменение собственника недвижимости по условиям брачного контракта. Таким образом, артист может пытаться защитить свои активы от действия закона об иностранных агентах", — сообщается в статье.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ГД приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов
25 сентября, 13:28
По информации, певец приобрел участок земли в 2002 году. Позже, согласно сведениям Росреестра, там были возведены постройки.
RT уточняет, что ранее на месте элитной застройки находилась военная база, от которой Покровскому* досталось бомбоубежище.
В марте 2023 года Минюст внес Покровского* в список иностранных агентов. Он пытался оспорить это решение в Верховном суде, но все обращения были отклонены.
Как было представлено в судебных материалах, музыкант ведет политическую деятельность и распространял материалы антироссийского характера, включая материалы от СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал жить в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минфин предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях
29 сентября, 14:19
 
РОССИЯМосковская областьСШАRTРосреестрВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала