У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой - 08.10.2025, ПРАЙМ
У музыканта-иноагента нашли коттедж с бомбоубежищем под Москвой
возможно, передал загородную недвижимость с бомбоубежищем в Рузском районе на имя своей жены, сообщает RT.
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основатель музыкальной группы "Ногу свело!" Максим Покровский*, возможно, передал загородную недвижимость с бомбоубежищем в Рузском районе на имя своей жены, сообщает RT. "В январе 2024 года было зафиксировано изменение собственника недвижимости по условиям брачного контракта. Таким образом, артист может пытаться защитить свои активы от действия закона об иностранных агентах", — сообщается в статье. По информации, певец приобрел участок земли в 2002 году. Позже, согласно сведениям Росреестра, там были возведены постройки. RT уточняет, что ранее на месте элитной застройки находилась военная база, от которой Покровскому* досталось бомбоубежище. В марте 2023 года Минюст внес Покровского* в список иностранных агентов. Он пытался оспорить это решение в Верховном суде, но все обращения были отклонены. Как было представлено в судебных материалах, музыкант ведет политическую деятельность и распространял материалы антироссийского характера, включая материалы от СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов. Несколько лет назад Покровский* переехал жить в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
