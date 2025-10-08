https://1prime.ru/20251008/kakao-boby-863297205.html

Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд

2025-10-08T18:09+0300

экономика

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в среду вечером более чем на 3%, стоимость фьючерса опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну - впервые с октября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 3,463% относительно предыдущего закрытия, до 5 965 долларов за тонну. Таким образом, показатель опустился ниже 6 000 долларов впервые с 7 октября 2024 года. Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд, при этом в сентябре цена упала почти на 12%. А с начала года их биржевая стоимость сократилась более чем на 60% - с 11,5 тысячи долларов.

