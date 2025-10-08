https://1prime.ru/20251008/kakao-boby-863297205.html
Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд
Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд - 08.10.2025, ПРАЙМ
Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд
Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в среду вечером более чем на 3%, стоимость фьючерса опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну - впервые с октября... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T18:09+0300
2025-10-08T18:09+0300
2025-10-08T18:09+0300
экономика
рынок
мировая экономика
какао-бобы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75173/70/751737075_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_c1c7886e5966ed4900f94daabfae9f83.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в среду вечером более чем на 3%, стоимость фьючерса опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну - впервые с октября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 3,463% относительно предыдущего закрытия, до 5 965 долларов за тонну. Таким образом, показатель опустился ниже 6 000 долларов впервые с 7 октября 2024 года. Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд, при этом в сентябре цена упала почти на 12%. А с начала года их биржевая стоимость сократилась более чем на 60% - с 11,5 тысячи долларов.
https://1prime.ru/20251001/tovar-863022551.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75173/70/751737075_0:5:309:237_1920x0_80_0_0_a83f8d1f3f72b4be828966422baead4e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мировая экономика, какао-бобы
Экономика, Рынок, Мировая экономика, какао-бобы
Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд
Биржевые цены на какао-бобы впервые с октября 2024 года опустились ниже $6 тысяч за тонну
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в среду вечером более чем на 3%, стоимость фьючерса опустилась ниже 6 тысяч долларов за тонну - впервые с октября 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 17.31 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 3,463% относительно предыдущего закрытия, до 5 965 долларов за тонну. Таким образом, показатель опустился ниже 6 000 долларов впервые с 7 октября 2024 года.
Какао-бобы дешевеют пятый месяц подряд, при этом в сентябре цена упала почти на 12%. А с начала года их биржевая стоимость сократилась более чем на 60% - с 11,5 тысячи долларов.
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре