https://1prime.ru/20251008/karty-863299956.html
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке - 08.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T19:07+0300
2025-10-08T19:07+0300
2025-10-08T19:07+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
дмитрий григоренко
банк россия
банковские карты
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/03/832620305_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a34dbe82de34e268bbfa23ec42f911f0.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума Банка России Finopolis. "У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", - сказала она. Также Бакина добавила, что у Банка России на сегодня нет единого реестра карт, который мог бы предоставить полную картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках. Также она подчеркнула, что для того, чтобы ввести ограничения на предельное количество карт на одного человека во всех банках необходимы статистические данные. "Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра, и точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на понятной осязаемой информации, на понятных данных", - заключила Бакина. В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
https://1prime.ru/20251008/tsb-863297361.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83262/03/832620305_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_43c09e3974b5beed69c1b170bc99cd71.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, рф, дмитрий григоренко, банк россия, банковские карты
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, банк Россия, банковские карты
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
Бакина заявила, что предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума Банка России Finopolis.
"У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", - сказала она.
Также Бакина добавила, что у Банка России
на сегодня нет единого реестра карт, который мог бы предоставить полную картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках.
Также она подчеркнула, что для того, чтобы ввести ограничения на предельное количество карт на одного человека во всех банках необходимы статистические данные.
"Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра, и точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на понятной осязаемой информации, на понятных данных", - заключила Бакина.
В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard