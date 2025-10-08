Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке - 08.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке
Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума Банка России Finopolis. "У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", - сказала она. Также Бакина добавила, что у Банка России на сегодня нет единого реестра карт, который мог бы предоставить полную картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках. Также она подчеркнула, что для того, чтобы ввести ограничения на предельное количество карт на одного человека во всех банках необходимы статистические данные. "Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра, и точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на понятной осязаемой информации, на понятных данных", - заключила Бакина. В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
19:07 08.10.2025
 
ЦБ подсчитал предельное число карт на человека в одном банке

Бакина заявила, что предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Предельное число карт на россиянина в одном банке не превышает пяти, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума Банка России Finopolis.
"У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до пяти карт в одном банке", - сказала она.
Также Бакина добавила, что у Банка России на сегодня нет единого реестра карт, который мог бы предоставить полную картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках.
Также она подчеркнула, что для того, чтобы ввести ограничения на предельное количество карт на одного человека во всех банках необходимы статистические данные.
"Мы сейчас в рамках законопроекта обсуждаем, какой бы могла быть эта цифра, и точно потребуется отложенная норма для ее введения, для того, чтобы собрать эти данные и базироваться при принятии решения на понятной осязаемой информации, на понятных данных", - заключила Бакина.
В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
ЦБ пообещал не делать резких шагов по отключению карт Visa и Mastercard
