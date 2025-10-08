https://1prime.ru/20251008/kazakhstan-863307802.html

Казахстан отложил цифровую маркировку бутылок и банок пива

Правительство Казахстана отсрочило цифровую маркировку бутылок и банок пива до января 2027 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина республики.

экономика

мировая экономика

казахстан

рф

американская торговая палата

АСТАНА, 8 окт - ПРАЙМ. Правительство Казахстана отсрочило цифровую маркировку бутылок и банок пива до января 2027 года, сообщает в среду пресс-служба кабмина республики. На встрече с главой министерства экономики Сериком Жумангариным исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих призвал не торопиться с введением системы маркировки, чтобы сохранить устойчивость инвестиционной активности. "Обязательная маркировка пивоваренной продукции запланирована с февраля 2026 года. В то же время, для снижения нагрузки на бизнес принято решение об отсрочке введения маркировки бутылок и банок до января 2027 года. Это позволит предприятиям поэтапно инвестировать в оборудование и доработку собственных информационных систем", - говорится в сообщении правительства Казахстана. Жумангарин отметил, что в рамках нового налогового кодекса правительство Казахстана готово рассмотреть возможность дополнительного стимулирования бизнеса через налоговые вычеты, которые могут превышать фактические затраты на внедрение маркировки. "Мы считаем, что обязательная цифровая маркировка – действенный инструмент для снижения доли теневой экономики... Введение маркировки пивоваренной продукции позволит сократить объем нелегальной продукции и "обелить" этот сегмент рынка более чем на 25%", - приводятся в сообщении слова Жумангарина. По данным правительства, в Казахстане уже отмечается рост экспорта пива в страны, где действует цифровая маркировка. В первом полугодии 2025 года объем экспорта составил 12,6 миллиона литров, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сообщается, что российские компании начали сертификацию продукции казахстанских пивоварен, ранее не представленных на рынке РФ.

казахстан

рф

