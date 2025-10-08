https://1prime.ru/20251008/kitaj-863272540.html
В Китае цены на золото продолжают расти
ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке всю неделю продолжают расти вслед за рекордным повышением биржевых цен на золото, передает агентство Цайлянь.
Во вторник вечером биржевая цена на золото закрепилась выше 4000 долларов за тройскую унцию, обновив исторический рекорд.
"Мировые цены на золото продолжают бить новые рекорды, а биржевые цены на золото в течение дня превысили отметку в 4000 долларов за унцию. Цены на золотые украшения многих китайских брендов продолжили рост", - пишет агентство.
Отмечается, что золотые украшения известного китайского бренда "Лаомяо" в среду продаются по цене 1160 юаней (162,9 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1165 юаней (163,6 доллара) за грамм.
