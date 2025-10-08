Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае цены на золото продолжают расти - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/kitaj-863272540.html
В Китае цены на золото продолжают расти
В Китае цены на золото продолжают расти - 08.10.2025, ПРАЙМ
В Китае цены на золото продолжают расти
Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке всю неделю продолжают расти вслед за рекордным повышением биржевых цен на золото, передает... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T07:25+0300
2025-10-08T07:25+0300
рынок
торги
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863272540.jpg?1759897522
ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке всю неделю продолжают расти вслед за рекордным повышением биржевых цен на золото, передает агентство Цайлянь. Во вторник вечером биржевая цена на золото закрепилась выше 4000 долларов за тройскую унцию, обновив исторический рекорд. "Мировые цены на золото продолжают бить новые рекорды, а биржевые цены на золото в течение дня превысили отметку в 4000 долларов за унцию. Цены на золотые украшения многих китайских брендов продолжили рост", - пишет агентство. Отмечается, что золотые украшения известного китайского бренда "Лаомяо" в среду продаются по цене 1160 юаней (162,9 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1165 юаней (163,6 доллара) за грамм.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги, Экономика
07:25 08.10.2025
 
В Китае цены на золото продолжают расти

Цены на золото в Китае продолжают расти

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 8 окт – ПРАЙМ. Цены на золотые ювелирные изделия на внутреннем китайском рынке всю неделю продолжают расти вслед за рекордным повышением биржевых цен на золото, передает агентство Цайлянь.
Во вторник вечером биржевая цена на золото закрепилась выше 4000 долларов за тройскую унцию, обновив исторический рекорд.
"Мировые цены на золото продолжают бить новые рекорды, а биржевые цены на золото в течение дня превысили отметку в 4000 долларов за унцию. Цены на золотые украшения многих китайских брендов продолжили рост", - пишет агентство.
Отмечается, что золотые украшения известного китайского бренда "Лаомяо" в среду продаются по цене 1160 юаней (162,9 доллара) за грамм, а золотые украшения ювелирной компании Chow Sang Sang – по 1165 юаней (163,6 доллара) за грамм.
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала