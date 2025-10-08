Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/kofe-863113338.html
Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами
Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами - 08.10.2025, ПРАЙМ
Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами
Нынешней осенью мировой рынок кофе демонстрирует разнонаправленную динамику: в то время как арабика дешевеет на фоне возможного смягчения международных торговых | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T05:05+0300
2025-10-08T05:05+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
вьетнам
бразилия
кофе
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863113338.jpg?1759889102
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нынешней осенью мировой рынок кофе демонстрирует разнонаправленную динамику: в то время как арабика дешевеет на фоне возможного смягчения международных торговых конфликтов, робуста уверенно дорожает ввиду опасений экспертов за урожай во Вьетнаме. Ярче всего этот раскол проявился буквально на днях – 2 октября, когда котировки двух основных сортов кофейных зёрен двинулись в противоположных направлениях. Что кроется за сухими цифрами биржевых сводок?Арабика: надежды и разочарованияМинувший сентябрь для арабики выдался чрезвычайно волатильным. Еще 16 сентября цена декабрьского фьючерса взлетела до отметки в 4,24 доллара за фунт, оказавшись на пике с февраля и вплотную приблизившись к историческому рекорду. Однако уже к концу месяца тренд развернулся. Значительное давление на цены оказала появившаяся 19 сентября информация о том, что американские законодатели рассматривают возможность исключить кофе из-под 50% пошлин на импорт из Бразилии. Эта мера, введенная администрацией президента Трампа, серьёзно ударила по поставкам, поскольку на рынок США традиционно приходится около трети всего экспорта бразильского кофе.Надежды на урегулирование торгового конфликта привели к резкой коррекции: в тот же день, 19 сентября, цена декабрьского фьючерса обрушилась на 4,96% до отметки 3,62 доллара за фунт, что стало минимальным значением с конца августа. К 1 октября цена стабилизировалась на уровне 384,55 US цента за фунт (6359 долларов за тонну), демонстрируя незначительное снижение за день, но оставаясь в целом на 49% выше, чем год назад. Это наглядно демонстрирует, как сильно равновесие на рынке арабики зависит от политической конъюнктуры.Робуста: непогода как драйвер ростаПока арабика переживала спад, рынок робусты демонстрировал впечатляющую силу: ноябрьский фьючерс в начале октября закрылся с ростом на 5,21%, достигнув цены в 4419 долларов за тонну. Столь масштабный всплеск стал прямым следствием тревожных прогнозов погоды в ключевом регионе производства – Центральном нагорье Вьетнама. Ожидаемые в ближайшую неделю проливные дожди вызывают обоснованные опасения за состояние урожая, потенциально угрожая значительным снижением объёмов поставок.Усугубляет ситуацию и продолжающееся сокращение складских запасов. По данным биржи ICE, объёмы робусты израсходовались до минимума за 2,5 месяца и составляют всего 6450 лотов. Это порождает дополнительную напряженность на физическом рынке и служит фундаментальной поддержкой восходящего тренда.Два вида зерна – два разных мираМежду тем, за разным ценовым поведением стоят не только конъюнктурные, но и фундаментальные различия между арабикой и робустой. Арабика, на которую приходится 60-70% мирового производства, – настоящая аристократка в мире кофе. Она известна своим сложным, многогранным вкусом с фруктовыми, ягодными и цветочными нотами, а также выраженной кислотностью. Непростой характер этой кофейной культуры проявляется и в технологии выращивания: арабика растет на высоте от 600 до 2000 метров, требуя особого климата и тщательного ухода.В свою очередь, робуста – надёжный "работяга" кофейной индустрии. Ее вкус более простой, землистый и ореховый, с выраженной горечью и почти без кислотности. Ключевое преимущество этого сорта – крепость: содержание кофеина в робусте почти в два раза выше, чем в арабике. Именно это качество, а также способность давать плотную и стойкую кофейную пенку (крема), делает ее незаменимым компонентом классических эспрессо-смесей.Фундаментальные различия между сортами во многом объясняют и разную реакцию рынков на внешние потрясения: в то время как арабика чутко реагирует на политические новости, ценовая судьба робусты больше зависит от производственных факторов.Взгляд в будущееВ краткосрочной перспективе внимание рынка будет приковано к двум ключевым факторам, каждый из которых способен задать новый вектор ценового движения. Первый – это исход предстоящей встречи президентов США и Бразилии, анонсированной в октябре во время саммита АСЕАН. От результатов этих переговоров будут зависеть будущие правила международной торговли кофе, и любое смягчение тарифной политики способно оказать дополнительное давление на котировки арабики. Вот почему метеорологические карты Юго-Восточной Азии в эти дни изучаются трейдерами с не меньшим вниманием, чем политические сводки из Вашингтона.Второй определяющий фактор – развитие погодной ситуации во Вьетнаме, где обильные осадки могут серьёзно повредить урожай робусты и подстегнуть цены к дальнейшему росту.Несмотря на текущую волатильность, опытные игроки рынка сохраняют осторожный оптимизм в отношении арабики в среднесрочной перспективе. Ожидается, что к концу 4 квартала биржевая цена на этот сорт может достичь 400,60 US цента за фунт, а в течение следующих 12 месяцев – 426,06 US цента за фунт. Вместе с тем, в ближайшее время участникам рынка всё так же предстоит одновременно следить за баталиями в коридорах власти и капризами природы на плантациях кофе, стремясь разгадать непростую головоломку под названием "кофейный рынок".Автор - Бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина
https://1prime.ru/20250906/kofe-861880473.html
вьетнам
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Ирина Бабина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855574054_0:0:640:640_100x100_80_0_0_3a98c6f841906a65f0ad3405a8d3c8e3.jpg
Ирина Бабина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/07/855574054_0:0:640:640_100x100_80_0_0_3a98c6f841906a65f0ad3405a8d3c8e3.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, вьетнам, бразилия, кофе
Мнения аналитиков, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, БРАЗИЛИЯ, кофе
05:05 08.10.2025
 
Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами

Эксперт Бабина рассказала, как изменятся цены на кофе в ближайшем будущем

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH, лидера электронной торговли в категории Кофе в зернах Ирина Бабина
Ирина Бабина
Бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH
Все материалы
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нынешней осенью мировой рынок кофе демонстрирует разнонаправленную динамику: в то время как арабика дешевеет на фоне возможного смягчения международных торговых конфликтов, робуста уверенно дорожает ввиду опасений экспертов за урожай во Вьетнаме. Ярче всего этот раскол проявился буквально на днях – 2 октября, когда котировки двух основных сортов кофейных зёрен двинулись в противоположных направлениях. Что кроется за сухими цифрами биржевых сводок?
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин
6 сентября, 09:17
Арабика: надежды и разочарования
Минувший сентябрь для арабики выдался чрезвычайно волатильным. Еще 16 сентября цена декабрьского фьючерса взлетела до отметки в 4,24 доллара за фунт, оказавшись на пике с февраля и вплотную приблизившись к историческому рекорду. Однако уже к концу месяца тренд развернулся. Значительное давление на цены оказала появившаяся 19 сентября информация о том, что американские законодатели рассматривают возможность исключить кофе из-под 50% пошлин на импорт из Бразилии. Эта мера, введенная администрацией президента Трампа, серьёзно ударила по поставкам, поскольку на рынок США традиционно приходится около трети всего экспорта бразильского кофе.
Надежды на урегулирование торгового конфликта привели к резкой коррекции: в тот же день, 19 сентября, цена декабрьского фьючерса обрушилась на 4,96% до отметки 3,62 доллара за фунт, что стало минимальным значением с конца августа. К 1 октября цена стабилизировалась на уровне 384,55 US цента за фунт (6359 долларов за тонну), демонстрируя незначительное снижение за день, но оставаясь в целом на 49% выше, чем год назад. Это наглядно демонстрирует, как сильно равновесие на рынке арабики зависит от политической конъюнктуры.
Робуста: непогода как драйвер роста
Пока арабика переживала спад, рынок робусты демонстрировал впечатляющую силу: ноябрьский фьючерс в начале октября закрылся с ростом на 5,21%, достигнув цены в 4419 долларов за тонну. Столь масштабный всплеск стал прямым следствием тревожных прогнозов погоды в ключевом регионе производства – Центральном нагорье Вьетнама. Ожидаемые в ближайшую неделю проливные дожди вызывают обоснованные опасения за состояние урожая, потенциально угрожая значительным снижением объёмов поставок.
Усугубляет ситуацию и продолжающееся сокращение складских запасов. По данным биржи ICE, объёмы робусты израсходовались до минимума за 2,5 месяца и составляют всего 6450 лотов. Это порождает дополнительную напряженность на физическом рынке и служит фундаментальной поддержкой восходящего тренда.
Два вида зерна – два разных мира
Между тем, за разным ценовым поведением стоят не только конъюнктурные, но и фундаментальные различия между арабикой и робустой. Арабика, на которую приходится 60-70% мирового производства, – настоящая аристократка в мире кофе. Она известна своим сложным, многогранным вкусом с фруктовыми, ягодными и цветочными нотами, а также выраженной кислотностью. Непростой характер этой кофейной культуры проявляется и в технологии выращивания: арабика растет на высоте от 600 до 2000 метров, требуя особого климата и тщательного ухода.
В свою очередь, робуста – надёжный "работяга" кофейной индустрии. Ее вкус более простой, землистый и ореховый, с выраженной горечью и почти без кислотности. Ключевое преимущество этого сорта – крепость: содержание кофеина в робусте почти в два раза выше, чем в арабике. Именно это качество, а также способность давать плотную и стойкую кофейную пенку (крема), делает ее незаменимым компонентом классических эспрессо-смесей.
Фундаментальные различия между сортами во многом объясняют и разную реакцию рынков на внешние потрясения: в то время как арабика чутко реагирует на политические новости, ценовая судьба робусты больше зависит от производственных факторов.
Взгляд в будущее
В краткосрочной перспективе внимание рынка будет приковано к двум ключевым факторам, каждый из которых способен задать новый вектор ценового движения. Первый – это исход предстоящей встречи президентов США и Бразилии, анонсированной в октябре во время саммита АСЕАН. От результатов этих переговоров будут зависеть будущие правила международной торговли кофе, и любое смягчение тарифной политики способно оказать дополнительное давление на котировки арабики. Вот почему метеорологические карты Юго-Восточной Азии в эти дни изучаются трейдерами с не меньшим вниманием, чем политические сводки из Вашингтона.
Второй определяющий фактор – развитие погодной ситуации во Вьетнаме, где обильные осадки могут серьёзно повредить урожай робусты и подстегнуть цены к дальнейшему росту.
Несмотря на текущую волатильность, опытные игроки рынка сохраняют осторожный оптимизм в отношении арабики в среднесрочной перспективе. Ожидается, что к концу 4 квартала биржевая цена на этот сорт может достичь 400,60 US цента за фунт, а в течение следующих 12 месяцев – 426,06 US цента за фунт. Вместе с тем, в ближайшее время участникам рынка всё так же предстоит одновременно следить за баталиями в коридорах власти и капризами природы на плантациях кофе, стремясь разгадать непростую головоломку под названием "кофейный рынок".
Автор - Бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаВЬЕТНАМБРАЗИЛИЯкофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала