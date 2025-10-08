https://1prime.ru/20251008/kofe-863113338.html

Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами

Разворот на рынке кофе: популярные сорта меняются местами

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Нынешней осенью мировой рынок кофе демонстрирует разнонаправленную динамику: в то время как арабика дешевеет на фоне возможного смягчения международных торговых конфликтов, робуста уверенно дорожает ввиду опасений экспертов за урожай во Вьетнаме. Ярче всего этот раскол проявился буквально на днях – 2 октября, когда котировки двух основных сортов кофейных зёрен двинулись в противоположных направлениях. Что кроется за сухими цифрами биржевых сводок?Арабика: надежды и разочарованияМинувший сентябрь для арабики выдался чрезвычайно волатильным. Еще 16 сентября цена декабрьского фьючерса взлетела до отметки в 4,24 доллара за фунт, оказавшись на пике с февраля и вплотную приблизившись к историческому рекорду. Однако уже к концу месяца тренд развернулся. Значительное давление на цены оказала появившаяся 19 сентября информация о том, что американские законодатели рассматривают возможность исключить кофе из-под 50% пошлин на импорт из Бразилии. Эта мера, введенная администрацией президента Трампа, серьёзно ударила по поставкам, поскольку на рынок США традиционно приходится около трети всего экспорта бразильского кофе.Надежды на урегулирование торгового конфликта привели к резкой коррекции: в тот же день, 19 сентября, цена декабрьского фьючерса обрушилась на 4,96% до отметки 3,62 доллара за фунт, что стало минимальным значением с конца августа. К 1 октября цена стабилизировалась на уровне 384,55 US цента за фунт (6359 долларов за тонну), демонстрируя незначительное снижение за день, но оставаясь в целом на 49% выше, чем год назад. Это наглядно демонстрирует, как сильно равновесие на рынке арабики зависит от политической конъюнктуры.Робуста: непогода как драйвер ростаПока арабика переживала спад, рынок робусты демонстрировал впечатляющую силу: ноябрьский фьючерс в начале октября закрылся с ростом на 5,21%, достигнув цены в 4419 долларов за тонну. Столь масштабный всплеск стал прямым следствием тревожных прогнозов погоды в ключевом регионе производства – Центральном нагорье Вьетнама. Ожидаемые в ближайшую неделю проливные дожди вызывают обоснованные опасения за состояние урожая, потенциально угрожая значительным снижением объёмов поставок.Усугубляет ситуацию и продолжающееся сокращение складских запасов. По данным биржи ICE, объёмы робусты израсходовались до минимума за 2,5 месяца и составляют всего 6450 лотов. Это порождает дополнительную напряженность на физическом рынке и служит фундаментальной поддержкой восходящего тренда.Два вида зерна – два разных мираМежду тем, за разным ценовым поведением стоят не только конъюнктурные, но и фундаментальные различия между арабикой и робустой. Арабика, на которую приходится 60-70% мирового производства, – настоящая аристократка в мире кофе. Она известна своим сложным, многогранным вкусом с фруктовыми, ягодными и цветочными нотами, а также выраженной кислотностью. Непростой характер этой кофейной культуры проявляется и в технологии выращивания: арабика растет на высоте от 600 до 2000 метров, требуя особого климата и тщательного ухода.В свою очередь, робуста – надёжный "работяга" кофейной индустрии. Ее вкус более простой, землистый и ореховый, с выраженной горечью и почти без кислотности. Ключевое преимущество этого сорта – крепость: содержание кофеина в робусте почти в два раза выше, чем в арабике. Именно это качество, а также способность давать плотную и стойкую кофейную пенку (крема), делает ее незаменимым компонентом классических эспрессо-смесей.Фундаментальные различия между сортами во многом объясняют и разную реакцию рынков на внешние потрясения: в то время как арабика чутко реагирует на политические новости, ценовая судьба робусты больше зависит от производственных факторов.Взгляд в будущееВ краткосрочной перспективе внимание рынка будет приковано к двум ключевым факторам, каждый из которых способен задать новый вектор ценового движения. Первый – это исход предстоящей встречи президентов США и Бразилии, анонсированной в октябре во время саммита АСЕАН. От результатов этих переговоров будут зависеть будущие правила международной торговли кофе, и любое смягчение тарифной политики способно оказать дополнительное давление на котировки арабики. Вот почему метеорологические карты Юго-Восточной Азии в эти дни изучаются трейдерами с не меньшим вниманием, чем политические сводки из Вашингтона.Второй определяющий фактор – развитие погодной ситуации во Вьетнаме, где обильные осадки могут серьёзно повредить урожай робусты и подстегнуть цены к дальнейшему росту.Несмотря на текущую волатильность, опытные игроки рынка сохраняют осторожный оптимизм в отношении арабики в среднесрочной перспективе. Ожидается, что к концу 4 квартала биржевая цена на этот сорт может достичь 400,60 US цента за фунт, а в течение следующих 12 месяцев – 426,06 US цента за фунт. Вместе с тем, в ближайшее время участникам рынка всё так же предстоит одновременно следить за баталиями в коридорах власти и капризами природы на плантациях кофе, стремясь разгадать непростую головоломку под названием "кофейный рынок".Автор - Бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина

