Управляющие компании перечислят в Социальный фонд 54 миллиарда рублей

2025-10-08T03:02+0300

2025-10-08T03:02+0300

2025-10-08T03:02+0300

экономика

финансы

социальный фонд

госдума

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Почти 54 миллиарда рублей доходов от инвестирования пенсионных накоплений будет перечислено управляющими компаниями в Социальный фонд России в 2026 году, выяснило РИА Новости. Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, управляющие компании по планам правительства перечислят в Социальный фонд России 53,9 миллиарда рублей в 2026 году. Через год эта сумма составит 75,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - 74,4 миллиарда рублей. Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.

