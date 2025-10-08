Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение

https://1prime.ru/20251008/kotyakov-863282351.html

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В 2026 году таких решений мы не планируем… В 2026 году на выплаты в форме цифровых денег мы пока перейти не готовы", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, появится ли в сфере социальной поддержки возможность со следующего года пользоваться цифровым рублем. Он отметил, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверия со стороны россиян. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.

