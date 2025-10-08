Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение - 08.10.2025
Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение
Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение - 08.10.2025, ПРАЙМ
Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение
Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T12:01+0300
2025-10-08T12:01+0300
экономика
технологии
финансы
рф
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "В 2026 году таких решений мы не планируем… В 2026 году на выплаты в форме цифровых денег мы пока перейти не готовы", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, появится ли в сфере социальной поддержки возможность со следующего года пользоваться цифровым рублем. Он отметил, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверия со стороны россиян. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
рф
технологии, финансы, рф, антон котяков
Экономика, Технологии, Финансы, РФ, Антон Котяков
Минтруд пока не готов внедрять цифровой рубль в соцобеспечение

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Россиянам объяснили, как можно получить зарплату в цифровых рублях
24 сентября, 02:02
 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Политика работы с персональными данными
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
