Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика Минобороны - 08.10.2025
Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика Минобороны
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян – в даче взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ; часть 5 статьи 291 УК РФ)", - сказала Петренко. По данным СК РФ, в 2021–2022 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению государственных контрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя. Также установлено, что общая стоимость недвижимого имущества, переданного Кузнецову в качестве взятки, составляет более 80 миллионов рублей. Отмечается, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации фигуранта уголовного дела обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах обвиняемого, общая сумма указанного имущества составляет более 260 миллионов рублей. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила официальный представитель СК РФ.
россия, рф, краснодарский край, юрий кузнецов, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Юрий Кузнецов, СК РФ
11:39 08.10.2025 (обновлено: 11:40 08.10.2025)
 
Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика Минобороны

Завершено расследование по делу Кузнецова о взятках на 80 миллионов рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян – в даче взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ; часть 5 статьи 291 УК РФ)", - сказала Петренко.
По данным СК РФ, в 2021–2022 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению государственных контрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя. Также установлено, что общая стоимость недвижимого имущества, переданного Кузнецову в качестве взятки, составляет более 80 миллионов рублей.
Отмечается, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации фигуранта уголовного дела обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах обвиняемого, общая сумма указанного имущества составляет более 260 миллионов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила официальный представитель СК РФ.
