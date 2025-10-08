https://1prime.ru/20251008/ladon-863277144.html

ВТБ представил способ оплаты товаров по ладони

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025. "ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент", - говорится в сообщении. Указывается, что распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом, отмечает банк. Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. "Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах", - говорится в сообщении.

