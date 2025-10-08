Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251008/ladon-863277144.html
2025-10-08T10:29+0300
2025-10-08T10:29+0300
бизнес
финансы
банки
втб
бизнес, финансы, банки, втб
Бизнес, Финансы, Банки, ВТБ
10:29 08.10.2025
 
ВТБ представил способ оплаты товаров по ладони

ВТБ и ЦБТ представили решение для оплаты товаров по рисунку вен ладони

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. ВТБ совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации покупателя по рисунку вен ладони, сообщает пресс-служба банка в рамках Finopolis 2025.
"ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент", - говорится в сообщении.
Указывается, что распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату "по лицу". Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом, отмечает банк.
Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса.
"Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала