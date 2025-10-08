Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/ladonyu-863279357.html
"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью
"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью - 08.10.2025, ПРАЙМ
"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью
Сбербанк на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Finopolis представил пилот оплаты ладонью, передает корреспондент РИА Новости с полей форума;... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:13+0300
2025-10-08T11:13+0300
экономика
банки
финансы
рф
сбербанк
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Finopolis представил пилот оплаты ладонью, передает корреспондент РИА Новости с полей форума; начать запуск технологии планируют в 2026 году, рассказали агентству на стенде кредитной организации. На стенде представлен терминал, который дает возможность идентификации, верификации и регистрации с помощью ладони. "Мы хотим дать еще один инновационный новый способ оплаты за счет биометрии ладошки, поскольку приложение не всегда связано с текущими событиями, то есть не всегда есть актуальная версия приложения, и в случае отсутствия интернета не все сервисы работают", - отметил сотрудник на стенде Сбербанка. "Да, мы хотим попробовать запустить в следующем году", - сказал сотрудник, отвечая на вопрос, когда технология будет доступна. Сотрудники банка выразили мнение, что биометрию лица некоторые опасаются сдавать, а такой вариант - тоже один из достаточно перспективных. Представители считают, что такой способ оплаты будет востребован. Также на стенде рассказали, как будет работать алгоритм считывания биометрии ладони. "Когда клиент сканирует, мы смотрим на складочки на ладошке, определяем основные точки, далее по этим ключевым точкам формируем вектор. И вот этот вектор - это представление, которое является идентификатором клиента", - отметили сотрудники. После этого происходит сравнение с базой клиентов" Сбера". "Сравниваем, ищем наши базы, чтобы такой клиент уже существовал, и тем самым идентифицируем его", - также добавили на стенде "Сбера".
https://1prime.ru/20250927/biometriya-862867613.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a224f3d35ab6600411dd07ee956d08ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, рф, сбербанк, технологии
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Сбербанк, Технологии
11:13 08.10.2025
 
"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью

"Сбер" планирует запустить оплату ладонью в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Finopolis представил пилот оплаты ладонью, передает корреспондент РИА Новости с полей форума; начать запуск технологии планируют в 2026 году, рассказали агентству на стенде кредитной организации.
На стенде представлен терминал, который дает возможность идентификации, верификации и регистрации с помощью ладони.
"Мы хотим дать еще один инновационный новый способ оплаты за счет биометрии ладошки, поскольку приложение не всегда связано с текущими событиями, то есть не всегда есть актуальная версия приложения, и в случае отсутствия интернета не все сервисы работают", - отметил сотрудник на стенде Сбербанка.
"Да, мы хотим попробовать запустить в следующем году", - сказал сотрудник, отвечая на вопрос, когда технология будет доступна.
Сотрудники банка выразили мнение, что биометрию лица некоторые опасаются сдавать, а такой вариант - тоже один из достаточно перспективных. Представители считают, что такой способ оплаты будет востребован.
Также на стенде рассказали, как будет работать алгоритм считывания биометрии ладони. "Когда клиент сканирует, мы смотрим на складочки на ладошке, определяем основные точки, далее по этим ключевым точкам формируем вектор. И вот этот вектор - это представление, которое является идентификатором клиента", - отметили сотрудники.
После этого происходит сравнение с базой клиентов" Сбера". "Сравниваем, ищем наши базы, чтобы такой клиент уже существовал, и тем самым идентифицируем его", - также добавили на стенде "Сбера".
Снятие биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Россиянам стало проще заселиться в гостиницу по биометрии
27 сентября, 08:20
 
ЭкономикаБанкиФинансыРФСбербанкТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала