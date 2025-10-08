"Сбер" представил пилотный проект по оплате ладонью

https://1prime.ru/20251008/ladonyu-863279357.html

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Сбербанк на форуме инновационных финансовых технологий ЦБ РФ Finopolis представил пилот оплаты ладонью, передает корреспондент РИА Новости с полей форума; начать запуск технологии планируют в 2026 году, рассказали агентству на стенде кредитной организации. На стенде представлен терминал, который дает возможность идентификации, верификации и регистрации с помощью ладони. "Мы хотим дать еще один инновационный новый способ оплаты за счет биометрии ладошки, поскольку приложение не всегда связано с текущими событиями, то есть не всегда есть актуальная версия приложения, и в случае отсутствия интернета не все сервисы работают", - отметил сотрудник на стенде Сбербанка. "Да, мы хотим попробовать запустить в следующем году", - сказал сотрудник, отвечая на вопрос, когда технология будет доступна. Сотрудники банка выразили мнение, что биометрию лица некоторые опасаются сдавать, а такой вариант - тоже один из достаточно перспективных. Представители считают, что такой способ оплаты будет востребован. Также на стенде рассказали, как будет работать алгоритм считывания биометрии ладони. "Когда клиент сканирует, мы смотрим на складочки на ладошке, определяем основные точки, далее по этим ключевым точкам формируем вектор. И вот этот вектор - это представление, которое является идентификатором клиента", - отметили сотрудники. После этого происходит сравнение с базой клиентов" Сбера". "Сравниваем, ищем наши базы, чтобы такой клиент уже существовал, и тем самым идентифицируем его", - также добавили на стенде "Сбера".

