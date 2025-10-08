СМИ: Лекорню попросил изучить последствия приостановки пенсионной реформы

https://1prime.ru/20251008/lekoren-863268074.html

ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню две недели назад попросил министерство финансов изучить последствия возможной приостановки спорной пенсионной реформы на фоне политической нестабильности в стране, сообщает газета Parisien. Ранее в поддержку приостановки реформы также высказалась и экс-премьер Элизабет Борн, которая в 2023 году протолкнула этот законопроект в обход голосования в парламенте, несмотря на массовые протесты по всей стране. "Себастьян Лекорню попросил минфин изучить последствия приостановки пенсионной реформы. Примерно две недели назад Матиньонский дворец (резиденция премьера – ред.) попросил у министерства финансов проанализировать этот вариант", - говорится в материале. Газета напоминает, что такой меры требовала Социалистическая партия, и предполагает, что Лекорню может приостановить действие реформы для заключения с социалистами соглашения по бюджету на 2026 год. Сообщения об изучении властями приостановки пенсионной реформы появились на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим во Франции вновь стали звучать призывы к повторному роспуску парламента и к отставке самого президента Эммануэля Макрона. Помимо этого, в среду в парламенте Франции будет рассмотрено предложение левых о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.

