СМИ: Лекорню попросил изучить последствия приостановки пенсионной реформы - 08.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Лекорню попросил изучить последствия приостановки пенсионной реформы
2025-10-08T00:35+0300
2025-10-08T00:35+0300
экономика
мировая экономика
франция
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню две недели назад попросил министерство финансов изучить последствия возможной приостановки спорной пенсионной реформы на фоне политической нестабильности в стране, сообщает газета Parisien. Ранее в поддержку приостановки реформы также высказалась и экс-премьер Элизабет Борн, которая в 2023 году протолкнула этот законопроект в обход голосования в парламенте, несмотря на массовые протесты по всей стране. "Себастьян Лекорню попросил минфин изучить последствия приостановки пенсионной реформы. Примерно две недели назад Матиньонский дворец (резиденция премьера – ред.) попросил у министерства финансов проанализировать этот вариант", - говорится в материале. Газета напоминает, что такой меры требовала Социалистическая партия, и предполагает, что Лекорню может приостановить действие реформы для заключения с социалистами соглашения по бюджету на 2026 год. Сообщения об изучении властями приостановки пенсионной реформы появились на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим во Франции вновь стали звучать призывы к повторному роспуску парламента и к отставке самого президента Эммануэля Макрона. Помимо этого, в среду в парламенте Франции будет рассмотрено предложение левых о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
мировая экономика, франция, эммануэль макрон
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
00:35 08.10.2025
 
ПАРИЖ, 8 окт – ПРАЙМ. Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьян Лекорню две недели назад попросил министерство финансов изучить последствия возможной приостановки спорной пенсионной реформы на фоне политической нестабильности в стране, сообщает газета Parisien.
Ранее в поддержку приостановки реформы также высказалась и экс-премьер Элизабет Борн, которая в 2023 году протолкнула этот законопроект в обход голосования в парламенте, несмотря на массовые протесты по всей стране.
"Себастьян Лекорню попросил минфин изучить последствия приостановки пенсионной реформы. Примерно две недели назад Матиньонский дворец (резиденция премьера – ред.) попросил у министерства финансов проанализировать этот вариант", - говорится в материале.
Газета напоминает, что такой меры требовала Социалистическая партия, и предполагает, что Лекорню может приостановить действие реформы для заключения с социалистами соглашения по бюджету на 2026 год.
Сообщения об изучении властями приостановки пенсионной реформы появились на фоне очередного витка политической нестабильности во Франции. Недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который провел в должности всего 27 дней, ввергла страну в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. В связи с этим во Франции вновь стали звучать призывы к повторному роспуску парламента и к отставке самого президента Эммануэля Макрона. Помимо этого, в среду в парламенте Франции будет рассмотрено предложение левых о запуске процедуры импичмента в отношении президента.
Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам.
 
