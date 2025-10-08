Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро поздравил Путина с днем рождения - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
2025-10-08T03:20+0300
2025-10-08T03:20+0300
экономика
общество
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов в борьбе за мир и достоинство. Путин 7 октября отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети. "Пользуясь случаем, хочу передать благословения народа Венесуэлы президенту Владимиру Путину и поздравить его с днем рождения и весь народ России, который сопровождает его в борьбе за мир и достоинство!" - заявил Мадуро, выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе.
общество , россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Экономика, Общество , РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, Владимир Путин, Николас Мадуро
03:20 08.10.2025
 
МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов в борьбе за мир и достоинство.
Путин 7 октября отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
"Пользуясь случаем, хочу передать благословения народа Венесуэлы президенту Владимиру Путину и поздравить его с днем рождения и весь народ России, который сопровождает его в борьбе за мир и достоинство!" - заявил Мадуро, выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе.
 
