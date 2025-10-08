https://1prime.ru/20251008/maduro-863269252.html

Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Мадуро поздравил Путина с днем рождения - 08.10.2025, ПРАЙМ

Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T03:20+0300

2025-10-08T03:20+0300

2025-10-08T03:20+0300

экономика

общество

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269252.jpg?1759882852

МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов в борьбе за мир и достоинство. Путин 7 октября отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети. "Пользуясь случаем, хочу передать благословения народа Венесуэлы президенту Владимиру Путину и поздравить его с днем рождения и весь народ России, который сопровождает его в борьбе за мир и достоинство!" - заявил Мадуро, выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе.

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро