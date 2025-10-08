https://1prime.ru/20251008/maduro-863269408.html

Мадуро подписал Договор о партнерстве с Россией в день рождения Путина

МЕХИКО, 8 окт - ПРАЙМ. Венесуэльский президент Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и РФ сроком на десять лет, отметив, что делает это в день рождения российского лидера Владимира Путина. Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети. "Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией. Уже начиная с сегодняшнего дня (в Венесуэле на момент подписания документа был вторник - ред.)... этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина", - сказал Мадуро на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, фрагменты которой показал телеканал VTV. Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и Российской Федерации закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на ближайшие десять лет. Соглашение формализует долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. "Закон Республики, что ж, это лучший подарок. Стратегическое партнерство, прочное, всё более прочное и тесное сотрудничество. Спасибо!" - добавил Николас Мадуро.

