Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251008/manturov-863281433.html
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности
Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:41+0300
2025-10-08T11:41+0300
экономика
промышленность
россия
рф
денис мантуров
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/34/841443478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3220913558231a88543637160d0f824.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правчасу. "В гражданских секторах у нас достаточно стабильная многолетняя динамика роста на уровне 3-4% ежегодно. Сохранение таких темпов позволит выйти на плановые рубежи", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер РФ отметил, что к 2030 году повышение производительности труда в промышленности ожидается на 25%.
https://1prime.ru/20251006/siluanov-863204352.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/34/841443478_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2f89cd8aeb3d6394db778c9bbae6b118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, денис мантуров, госдума
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Госдума
11:41 08.10.2025
 
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности

Мантуров заявил, что производительность труда в промышленности растет ежегодно

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правчасу.
"В гражданских секторах у нас достаточно стабильная многолетняя динамика роста на уровне 3-4% ежегодно. Сохранение таких темпов позволит выйти на плановые рубежи", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер РФ отметил, что к 2030 году повышение производительности труда в промышленности ожидается на 25%.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Силуанов заявил о важности повышения производительности труда
6 октября, 12:58
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФДенис МантуровГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала