Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности
Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:41+0300
2025-10-08T11:41+0300
2025-10-08T11:41+0300
экономика
промышленность
россия
рф
денис мантуров
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/34/841443478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3220913558231a88543637160d0f824.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правчасу. "В гражданских секторах у нас достаточно стабильная многолетняя динамика роста на уровне 3-4% ежегодно. Сохранение таких темпов позволит выйти на плановые рубежи", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер РФ отметил, что к 2030 году повышение производительности труда в промышленности ожидается на 25%.
рф
