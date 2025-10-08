https://1prime.ru/20251008/manturov-863281433.html

Мантуров рассказал о росте производительности труда в промышленности

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Ежегодный рост производительности труда в гражданских секторах промышленности в РФ составляет 3-4%, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правчасу. "В гражданских секторах у нас достаточно стабильная многолетняя динамика роста на уровне 3-4% ежегодно. Сохранение таких темпов позволит выйти на плановые рубежи", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер РФ отметил, что к 2030 году повышение производительности труда в промышленности ожидается на 25%.

