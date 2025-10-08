https://1prime.ru/20251008/marchenko-863281596.html

Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в отдельное производство, сообщил его адвокат в Останкинском райсуде Москвы. "Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко – ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации", - заявил адвокат в суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко. Он добавил, что ранее Марченко заключил контракт с Минобороны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО Краснодара по обвинению в мошенничестве. Суд отказался удовлетворить ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.

