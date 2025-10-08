Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны - 08.10.2025
Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны
Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны - 08.10.2025, ПРАЙМ
Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны
Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T11:43+0300
2025-10-08T11:43+0300
россия
финансы
общество
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в отдельное производство, сообщил его адвокат в Останкинском райсуде Москвы. "Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко – ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации", - заявил адвокат в суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко. Он добавил, что ранее Марченко заключил контракт с Минобороны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО Краснодара по обвинению в мошенничестве. Суд отказался удовлетворить ходатайство, передает корреспондент РИА Новости. Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
рф
11:43 08.10.2025
 
Краснодарский бизнесмен Марченко заключил контракт с Минобороны

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в отдельное производство, сообщил его адвокат в Останкинском райсуде Москвы.
"Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко – ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации", - заявил адвокат в суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко.
Он добавил, что ранее Марченко заключил контракт с Минобороны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО Краснодара по обвинению в мошенничестве.
Суд отказался удовлетворить ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
