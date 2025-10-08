Стоимость меди умеренно растет

https://1prime.ru/20251008/med-863275687.html

экономика

рынок

сша

китай

comex

медь

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром умеренно растет, инвесторы обращают внимание на недавние комментарии главы ФРБ Миннеаполиса относительно курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,35% - до 5,1155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1%, до 10 761 доллара, алюминия - на 0,61%, до 2 741,5 доллара, стоимость цинка - на 1,3%, до 3 046 долларов. Инвесторы оценивают вероятность продолжения снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Ранее глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (Neel Kashkari) предостерег от резкого снижения учетной ставки регулятора, в то время как инфляция в стране остается стабильной, передает агентство Блумберг. Решения по величине учетной ставки регулятора отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди. С 30 сентября рынки в Китае закрыты в связи с выходными днями. Китай является крупнейшим потребителем меди, временное отсутствие сделок может оказать влияние на динамику котировок металла.

