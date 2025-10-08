https://1prime.ru/20251008/med-863299417.html
В ICSG сделали прогноз по выпуску рафинированной меди в мире
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди вырастет в 2025 году на 3,4% в годовом выражении - до 28,321 миллиона тонн, а в 2026 году увеличится на 0,9% - до 28,579 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Прогнозируется, что мировое производство рафинированной меди вырастет примерно на 3,4% в 2025 году и на 0,9% в 2026 году", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди по итогам текущего года может составить 28,321 миллиона тонн против 27,399 миллиона тонн за прошлый год, в 2026 году - 28,579 миллиона тонн. Потребление рафинированной меди в 2025 году увеличится на 3% - до 28,143 миллиона тонн, в 2026 году - на 2,1%, до 28,729 миллиона тонн. Таким образом, ICSG прогнозирует, что на рынке "красного металла" по итогам текущего года будет профицит на уровне 178 тысяч тонн, однако в 2026 организация ожидает дефицит меди в 150 тысяч тонн. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) – автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).
