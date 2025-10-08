https://1prime.ru/20251008/med-863300675.html

Узбекистан намерен удвоить производство меди к 2030 году

ТАШКЕНТ, 8 окт – ПРАЙМ. Узбекистан намерен увеличить производство меди к 2030 году в два раза – до 500 тысяч тонн, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в среду Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению экспортного потенциала отрасли. "По прогнозам, в ближайшие годы объемы производства меди в стране достигнут 250 тысяч тонн, а к 2030 году – 500 тысяч тонн. Ответственные руководители доложили о проектах, направленных на использование этой сырьевой базы для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении. В их числе производство серверов, промышленной электроники, кондиционеров, солнечных панелей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также смарт-карт. В целом в отрасли сформирован портфель из 157 проектов общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов, реализация которых создаст 14,5 тысячи новых рабочих мест. По данным министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, на внутреннем рынке планируется перерабатывать до 300 тысяч тонн меди, для этого создаются кластеры, технопарки и совместные предприятия по производству продукции из этого металла. Одним из таких проектов является Ахангаранский медный кластер в Ташкентской области, на базе которого планируется поэтапное производство полупроводников, микроэлектронных деталей и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Сырьем для этого проекта является медь, поставляемая с АО "Алмалыкского горно-металлургического комбината" (АГМК), единственного производителя этого металла в Узбекистане.

