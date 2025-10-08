https://1prime.ru/20251008/microsoft--863289590.html
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в начале октября. В качестве заявителя указана американская "Майкрософт Корпорейшн". Компания хочет зарегистрировать в России товарный знак "Microsoft 365" для предоставления услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
