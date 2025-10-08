https://1prime.ru/20251008/migranty-863283733.html

На Украину начали завозить мигрантов из Азии

На Украину начали завозить мигрантов из Азии

МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Руководство крупных украинских предприятий, работающие на иностранные инвестиции, из-за катастрофической нехватки рабочей силы завозят мигрантов из Азии, заявил депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее в сентябре заявлял, что стране из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации, возможно, понадобится открыть границы для мигрантов из Азии. "Большие предприятия с иностранными инвестициями, которые находятся на территории Украины, уже принимают решение относительно завоза работников из Бангладеш, Пакистана и других стран для того, чтобы их тут трудоустроить. Ведь они не могут останавливать свой производственный процесс, потому что у них нет работников. Такой процесс идет и это, конечно, не на пользу нашей экономики. Дальше будем видеть все больше и больше таких работников", - сказал Кицак в эфире телеканала "Новости.LIVE". По его словам, на Украине сейчас работают специальные агенты, которые берут на себя комплекс услуг по завозу мигрантов, по их проверке, постановке на учет, выдаче документов. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявлял, что на Украине наблюдается катастрофическая нехватка сотрудников в аграрном секторе из-за мобилизации, количество работников некоторых специальностей сократилось до 50-60%. Ранее тогдашняя заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявляла, что страна испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников.

