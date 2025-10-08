Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета - 08.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251008/migranty-863285686.html
Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета
Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета - 08.10.2025, ПРАЙМ
Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета
Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T12:53+0300
2025-10-08T12:57+0300
россия
общество
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/80043/58/800435838_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0130a429fea9963a3e99aae79bdd9008.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник. "Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции. В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч. В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы. Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве. Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.
https://1prime.ru/20250918/zarplata-862458387.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80043/58/800435838_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f86bfa4868037eaa1aa0412d414c3ca4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , финансы, мвд
РОССИЯ, Общество , Финансы, МВД
12:53 08.10.2025 (обновлено: 12:57 08.10.2025)
 
Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета

Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируют автоматически

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Банковские карты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник.
"Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции.
В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч.
В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы.
Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве.
Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.
Алексей Нечаев, основатель партии Новые люди
Нечаев предложил запретить мигрантам переводить за рубеж больше зарплаты
18 сентября, 18:22
 
РОССИЯОбществоФинансыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала