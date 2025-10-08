https://1prime.ru/20251008/migranty-863285686.html

Мигрантам из реестра контролируемых лиц блокируют счета

россия

общество

финансы

мвд

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Банковские карты мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц, блокируются автоматически, сообщил врио начальник управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Игорь Дудник. "Если человек попадает в реестр контролируемых лиц, то блокировка счетов происходит автоматически", - сказал Дудник на пресс-конференции по теме о противодействии нелегальной миграции. В материалах главка также уточнялось, что в текущем году количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности превысило 5 тысяч. В реестре контролируемых лиц, который заработал в феврале 2025 года, содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в стране более 3 месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы. Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства, отмечается в ведомстве. Проверить информацию о включении в реестр может бесплатно любой человек через специальную интерактивную форму на сайте МВД России или госуслуг.

