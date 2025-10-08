ЦБ не ожидает серьезных смягчений в реформе рынка микрозаймов

https://1prime.ru/20251008/mikrozaymy-863301842.html

СИРИУС, 8 окт - ПРАЙМ. Банк России не ожидает серьезных смягчений в предложенных мерах по реформе рынка микрозаймов, хотя некоторые смягчения возможны по итогам дискуссии, заявил журналистам директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков в кулуарах форума Finopolis 2025. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи гражданам займов микрофинансовых организаций (МФО). Так, с 1 июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый, а с 1 января 2027 года – лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. Кроме того, при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого, а предельный размер переплаты по займам ограничивается 100% годовых (сейчас - 130%). "Рынок, мы это четко понимаем, не вполне доволен теми предложениями, которые сейчас положены в законопроект, который вчера прошел первое чтение в Государственной Думе… На сегодняшний день некоторые положения этого законопроекта являются предметом некого торга между рынком, между Центральным Банком и депутатским корпусом. Поэтому я предполагаю, что, может быть, будут какие-то смягчения, но это будет действительно результатом какой-то дискуссии, какого-то компромисса", - сказал Кочетков. "Мы серьезных смягчений не ожидаем. Но в принципе ЦБ на них готов. Еще раз говорю, серьезных смягчений мы не ожидаем", - подчеркнул он. Кочетков отметил, что позиция Банка России была четко изложена в докладе по развитию рынка МФО. "Мы будем придерживаться того, что мы в докладе написали. То есть такие параметры, как один дорогой заем в руки, период охлаждения между этими займами, снижение уровня переплат - будем на этом жестко настаивать, чтобы защитить наших граждан от погружения в долговые ямы", - заявил директор департамента. На прошлой неделе Кочетков представил презентацию, в которой Банк России предлагает во втором чтении законопроекта отложить введение новых правил. Так, вступление в силу нормы, по которой одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух займов дороже 200% годовых, предлагается перенести на 1 сентября 2026 года. А правило "в одни руки один заем" полной стоимостью более 100% годовых регулятор предлагает ввести с 1 марта 2027 года вместо 1 января. На аналогичный срок предлагается отложить и введение трехдневного периода охлаждения между выдачей потребительских займов.

