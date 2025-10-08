https://1prime.ru/20251008/minenergo-863297984.html
В Минэнерго рассказали об адресной поддержке угольных предприятий
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Адресную государственную поддержку получили уже 42 угольных предприятия в России, заявки на общие меры финансовой поддержки подали 137 компаний, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "137 предприятий подали заявки на предоставление отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов. В министерство энергетики компании подают заявки, мы принимаем решение, делаем приказ и передаем в ФНС и Минтруд. 137 предприятий - это почти 90% от всей добычи РФ. И продолжается индивидуальное рассмотрение предприятий на подкомиссии Минфина под руководством Антона Германовича Силуанова. 42 предприятия получили адресные меры поддержки", - сказал он. Через комиссию в основном рассматриваются вопросы о продлении отсрочки по налогам и страховым взносам, а также обсуждаются вопросы реструктуризации задолженности, добавил Исламов. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей рассмотрела уже более 42 предприятий угольной отрасли, находящихся в тяжелом положении, сообщил в сентябре министр энергетики Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24". Исламов в июле заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, в настоящее время закрыто или на грани закрытия 51 предприятие. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
россия, промышленность, рф, сергей цивилев, михаил мишустин, фнс россии, минфин
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Сергей Цивилев, Михаил Мишустин, ФНС России, Минфин
