В Минэнерго рассказали об адресной поддержке угольных предприятий

В Минэнерго рассказали об адресной поддержке угольных предприятий

В Минэнерго рассказали об адресной поддержке угольных предприятий

Адресную государственную поддержку получили уже 42 угольных предприятия в России, заявки на общие меры финансовой поддержки подали 137 компаний

2025-10-08T18:32+0300

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Адресную государственную поддержку получили уже 42 угольных предприятия в России, заявки на общие меры финансовой поддержки подали 137 компаний, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов. "137 предприятий подали заявки на предоставление отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов. В министерство энергетики компании подают заявки, мы принимаем решение, делаем приказ и передаем в ФНС и Минтруд. 137 предприятий - это почти 90% от всей добычи РФ. И продолжается индивидуальное рассмотрение предприятий на подкомиссии Минфина под руководством Антона Германовича Силуанова. 42 предприятия получили адресные меры поддержки", - сказал он. Через комиссию в основном рассматриваются вопросы о продлении отсрочки по налогам и страховым взносам, а также обсуждаются вопросы реструктуризации задолженности, добавил Исламов. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей рассмотрела уже более 42 предприятий угольной отрасли, находящихся в тяжелом положении, сообщил в сентябре министр энергетики Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24". Исламов в июле заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, в настоящее время закрыто или на грани закрытия 51 предприятие. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

