https://1prime.ru/20251008/minfin-863290492.html
Минфин разместил ОФЗ на безлимитном аукционе
Минфин разместил ОФЗ на безлимитном аукционе - 08.10.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на безлимитном аукционе
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на... | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T14:46+0300
2025-10-08T14:46+0300
2025-10-08T14:46+0300
экономика
финансы
рынок
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 74,165 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 112,355 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 84,7233% от номинала, средневзвешенная цена - 84,7748% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,18% годовых, средневзвешенная доходность - 15,17% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - добавило министерство. Минфин на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/20251008/aktsii-863276207.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, россия, минфин
Экономика, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин
Минфин разместил ОФЗ на безлимитном аукционе
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 74,165 млрд рублей
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 74,165 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 112,355 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 84,7233% от номинала, средневзвешенная цена - 84,7748% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,18% годовых, средневзвешенная доходность - 15,17% годовых.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - добавило министерство.
Минфин
на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии среды