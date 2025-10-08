Минфин разместил ОФЗ на безлимитном аукционе

https://1prime.ru/20251008/minfin-863290492.html

2025-10-08T14:46+0300

экономика

финансы

рынок

россия

минфин

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года на 74,165 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 112,355 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 84,7233% от номинала, средневзвешенная цена - 84,7748% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 15,18% годовых, средневзвешенная доходность - 15,17% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - добавило министерство. Минфин на следующем аукционе предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

